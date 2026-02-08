ЗСУ визволили село на Запоріжжі (відео)

Українські військові визволили село Тернувате на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Відповідне відео з'явилося у мережі. Його опублікував голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в своєму Telegram.

На ньому видно військовослужбовців з українським прапором, які також тримають в руках трофейний прапор РФ.

"Росіяни інколи викладають в мережу свої… так звані перемоги на годину… Ми перебуваємо Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське", — сказав військовий, додавши, щоб росіян здавалися у полон.

Ситуація в Тернуватому

Ще 31 січня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що ворог активно використовував тактику просочення в цьому селі. За два тижні до цього ЗСУ декілька разів проводили зачистку села.

"Цікавою є історія полоненого кацапа, який ще у грудні зайшов у село. Весь цей час їх група з трьох осіб переховувалася у селі — мародерила та бухала. Одного разу командир групи набухався і старше командування дало наказ обнулити командира, що було і зроблено. В січні цього виродка і його пораненого коханця було взято в полон", — повідомляли в DeepState.

Раніше повідомлялося, що активність російських окупаційних військ на фронті знизилася більше ніж удвічі, що пов'язано з морозами та морально-психологічним станом противника.

