"Тихого" роспуска не было: в ВСУ объяснили, что изменили в деятельности "Интернационального легиона"

Французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором заявило, что Украина якобы "тихо" распустила Интернациональный легион. В то же время в Вооруженных Силах Украины отмечают, что речь идет не о ликвидации, а о плановом переформатировании подразделений в рамках оптимизации структуры войска.

В комментарии Фокусу спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий объяснил, что утверждение о "тихом роспуске" является ложным. По его словам, информация об изменениях появлялась ранее как в медиа, так и в официальных заявлениях Сухопутных войск. Также, по его словам, в рамках оптимизации произошло переформатирование отдельных подразделений "Интернационального легиона", которые сейчас интегрируют в состав штурмовых войск. Согласно принятому плану, эти подразделения будут выполнять задачи второй линии.

Кроме этого, начальник управления коммуникации Командования Сухопутных войск Украины Андрей Подик в комментарии Telegram-каналу "Труха Украина" отметил, что никаких негативных изменений для иностранных добровольцев не предусмотрено. Он подчеркнул, что после переформатирования они будут входить в состав общих полков, однако спектр боевых задач для них останется таким же.

"Раньше их использовали как вспомогательные подразделения — как правило, на самых сложных направлениях. На сегодняшний день в составе полка будет равномерное распределение боевых задач на каждый батальон. А рекрутинговые центры продолжают набор желающих иностранцев", — говорится в публикации.

Что писало Le Monde о роспуске "Интернационального легиона"

Напомним, что 8 февраля издание Le Monde опубликовало материал, в котором отметило, что в конце 2025 года украинское военное командование приняло решение о роспуске "Интернационального легиона", что, по оценке французского медиа, негативно повлияло на моральное состояние иностранных добровольцев. В публикации говорится, что после этого часть бойцов перевели в штурмовые подразделения, а других разместили в казармах с ухудшенными условиями и без полноценной подготовки.

Также Le Monde отмечает, что иностранные добровольцы не согласны с расформированием батальонов и переводом в штурмовые полки из-за риска потери специализированного боевого опыта, проблем с коммуникацией в новых подразделениях и отмены возможности получить украинское гражданство после нескольких лет службы. Издание подчеркивает, что, несмотря на участие легионеров в боях на ключевых направлениях фронта, это решение воспринимается ими как недооценка стратегической роли Интернационального легиона.

Ранее Фокус, ссылаясь на аналитиков DeepState, писал, что бойцов из иностранных легионов в составе Сухопутных войск планируют направлять в Штурмовые войска. И из-за этого иностранцы разрывают контракты.

Стоит заметить, что еще в ноябре 2025 года на странице Facebook Сухопутных войск сообщали о запланированной реформе "Интернациональных легионов" ВСУ. Согласно новой концепции, иностранные добровольцы будут интегрированы в различные подразделения Сил обороны, а не будут формировать отдельные легионы.