"Тихого" розпуску не було: у ЗСУ пояснили, що змінили у діяльності "Інтернаціонального легіону"

Французьке видання Le Monde опублікувало матеріал, у якому заявило, що Україна нібито "тихо" розпустила Інтернаціональний легіон. Водночас у Збройних Силах України наголошують, що йдеться не про ліквідацію, а про планове переформатування підрозділів у межах оптимізації структури війська.

У коментарі Фокусу речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив, що твердження про "тихий розпуск" є хибним. За його словами, інформація про зміни з’являлася раніше як у медіа, так і в офіційних заявах Сухопутних військ. Також, за його словами, в межах оптимізації відбулося переформатування окремих підрозділів "Інтернаціонального легіону", які нині інтегрують до складу штурмових військ. Згідно з ухваленим планом, ці підрозділи виконуватимуть завдання другої лінії.

Окрім цього, начальник управління комунікації Командування Сухопутних військ України Андрій Подік у коментарі Telegram-каналу "Труха Україна" наголосив, що жодних негативних змін для іноземних добровольців не передбачено. Він підкреслив, що після переформатування вони входитимуть до складу загальних полків, однак спектр бойових завдань для них залишиться таким самим.

"Раніше їх використовували як допоміжні підрозділи – як правило, на найскладніших напрямках. На сьогоднішній день у складі полку буде рівномірне розподілення бойових задач на кожен батальйон. А рекрутингові центри продовжують набір охочих іноземців", — йдеться в публікації.

Що писало Le Monde про розпуск "Інтернаціонального легіону"

Нагадаємо, що 8 лютого видання Le Monde опублікувало матеріал, у якому зазначило, що наприкінці 2025 року українське військове командування ухвалило рішення про розпуск "Інтернаціонального легіону", що, за оцінкою французького медіа, негативно вплинуло на моральний стан іноземних добровольців. У публікації йдеться, що після цього частину бійців перевели до штурмових підрозділів, а інших розмістили в казармах із погіршеними умовами та без повноцінної підготовки.

Також Le Monde зазначає, що іноземні добровольці не погоджуються з розформуванням батальйонів і переведенням до штурмових полків через ризик втрати спеціалізованого бойового досвіду, проблеми з комунікацією в нових підрозділах і скасування можливості отримати українське громадянство після кількох років служби. Видання підкреслює, що, попри участь легіонерів у боях на ключових напрямках фронту, це рішення сприймається ними як недооцінка стратегічної ролі Інтернаціонального легіону.

Раніше Фокус, посилаючись на аналітиків DeepState, писав, що бійців з іноземних легіонів у складі Сухопутних військ планують направляти у Штурмові війська. І через це іноземці розривають контракти.

Варто зауважити, що ще в листопаді 2025 року на сторінці Facebook Сухопутних військ повідомляли про заплановану реформу "Інтернаціональних легіонів" ЗСУ. Згідно з новою концепцією, іноземні добровольці будуть інтегровані в різні підрозділи Сил оборони, а не формуватимуть окремі легіони.