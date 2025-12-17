Що буде з інтернаціональними легіонами ЗСУ: чи переведуть добровольців у штурмовики

У Збройних силах України воює близько 20 тисяч іноземців. У перші дні великої війни вони допомогли війську, поки розгорталась система мобілізації. У 2025 році почалось розформування "Інтернаціональних легіонів". Міністерство оборони України розповіло, як працюватимуть з іноземцями, які хотіли б потрапити у ЗСУ. Які питання з легіонерами досі не роз'яснили?

В Україні планують створити "Концепцію залучення та проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства", повідомило Міноборони України 16 грудня. Поки концепції немає, іноземці служитимуть відповідно до двох нормативно-правових актів, які стосуються війська та рекрутингу. Фокус зібрав інформацію про нові положення служби іноземців в ЗСУ та про те, як ця категорія бійців воювала раніше.

Іноземці в ЗСУ — інтернаціональні легіони та підрозділи СОУ

Скільки іноземних добровольців

У серпні 2025 року представник командування Костянтин Мілевський розповів, що в українській армії перебувають добровольці з 72 країн світу. У 2022 році набирали по 100-150 осіб (близько роти) на місяць. Станом на 2025 рік щомісяця набирають 600 легіонерів (батальйон). У Сухопутних військах служить 8 тисяч іноземних добровольців, а цілому в усіх видах та силах ЗСУ їх може бути й 16 тисяч. Точна чисельність не вказується з міркувань безпеки.

Відео дня

Легіони приїжджають в Україну і вступають у військо, оскільки зарплата по контракту вища, ніж кошти, які вони отримували б у себе на батьківщині, уточнив Мілевський. Як приклад, навів громадян Колумбії, яких, з його слів, найбільше. Ще одна причина, чому легіонери ідуть у ЗСУ — бо мають військовий досвід і хотіли б далі займатись цією справою.

З яких країн їдуть легіонери та які виплати за контрактом

Українське командування офіційно не називало країни, з яких прибували іноземні добровольці. Єдина офіційна інформація — значна частина приїхала з Латинської Америки. Також у медіа згадують країни — Колумбія, Мексика, Франція, Британія, Канада, США, Бельгія, Австралія, Нова Зеландія, Польща, країни Балтії, Чехія та ін.

Орієнтовні виплати за контрактом для іноземних добровольців — від 3 до 4 тис. дол. на місяць, розповіли на порталі вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA).

У яких підрозділах СОУ перебувають іноземці

деякі бригади ЗСУ — є інформація про 47 бригаду "Маґура", 25 Січеславську повітрянодесантну бригаду;

деякі корпуси Нацгвардії — у "Азові", "Хартії" тощо. Сумарно — близько 800 іноземців, заявив у грудні 2025 року командувач НГУ Олександр Півненко;

окремі національні підрозділи у ЗСУ — батальйон ім. Джохара Дудаєва, Ічкерійський батальйон, батальйон Шейха Мансура тощо;

чотири "Інтернаціональні легіони" — 1-3 бойові легіони та 4-й — навчальний;

в ГУР Міноборони. Ідеться про російські підрозділи з добровольців та колишніх полонених — легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус", батальйон "Сибір". Крім того, є добровольчі корпуси білоруський, польський, німецький, "Полк ім. Кастуся Калиновського" (білоруси), "Грузинський легіон", підрозділ NOMAD (з народів РФ).

Іноземці в ЗСУ - репортаж ТСН про підрозділ "Р.У.Г." 47 ОМБр

Інтернаціональні легіони та штурмові бригади

У листопаді 2025 року на сторінці Facebook Сухопутних військ повідомили, що проведуть реформу "Інтернаціональних легіонів" ЗСУ. Відповідно до нової концепції, закордонні добровольці розподілятимуться по різних підрозділах Сил оборони, а не в окремі легіони. При цьому медіа "Українська правда" заявило, що "Інтернаціональні легіони" переведуть у Штурмові війська, якими керує полковник Валентин Манько. Джерела Kyiv Independent уточнили, що реформа не стосується добровольців, які служать в ГУР Міноборони. Дедлайн реформи — до 31 грудня 2025 року.

Командири 2 Інтернаціонального легіону звернулись до журналістів і пояснили, що їхні підрозділи напрацьовували нову тактику бою. Через розформування ці напрацювання можуть зникнути, і не ясно, чи зможуть бійці з західним досвідом інтегруватись в українські війська. Водночас медіа повідомили, що Перший легіон вже став частиною 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 (Сухопутні війська). Манько у відео на сторінці Facebook заявив, що не має відношення до таких рішень.

Рішення Міноборони щодо іноземців в ЗСУ

Оборонне відомство наголосило, що іноземці в ЗСУ служитимуть відповідно до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" та "Положення про військову службу іноземців та осіб без громадянства". Новації для іноземців в ЗСУ "відповідають викликам війни" і легіонери краще інтегруватимуться у бойові підрозділи.

"Іноземні добровольці [матимуть] право обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки та побажань", — пояснило відомство.

Як іноземцю потрапити в ЗСУ?

Є кілька обов'язкових умов: людина має дійсний паспорт чи посвідку особи без громадянства, не має судимості і потрапила в Україну у законний спосіб. Іноземець, який хоче потрапити в українську армію, повинен звернутись до Центру рекрутингу іноземців та ОБГ (ЦРІ). Працівники ЦРІ супроводжують майбутніх військовослужбовців на усіх етапах підготовки, перевіряють біографію та допомагають потрапити у підрозділ СОУ [у переліку немає ГУР Міноборони — ред.].

Іноземці в ЗСУ - фрагмент положення про рекрутинг закордонних легіонерів Фото: Скриншот

Які є обмеження на підрозділи, в яких служитимуть іноземці

Міноборони наголосило, що ця категорія громадян зможе потрапити на службу в будь-які бригади ЗСУ. Немає жодних обмежень при визначенні місця служби, але кандиди беруть участь у відборі на вакансії. Умови служби — контракт на 3-5 років з двомісячним випробувальним терміном та можливості достроково розірвати контракт не менше як через шість місяців.

Зазначимо, Фокус писав про реформу мобілізації в ЗСУ, про яку розповів головнокомандувач Олександр Сирський та інші представники командування. З'ясувалось, що реформи стосуватимуться базової військової підготовки та правил розподілу по бригадах.

Нагадуємо, влітку 2025 року медіа розповіли про мотиви громадян Мексики, які стали іноземними легіонерами ЗСУ.