Что будет с интернациональными легионами ВСУ: переведут ли добровольцев в штурмовики

В Вооруженных силах Украины воюет около 20 тысяч иностранцев. В первые дни большой войны они помогли армии, пока разворачивалась система мобилизации. В 2025 году началось расформирование "Интернациональных легионов". Министерство обороны Украины рассказало, как будут работать с иностранцами, которые хотели бы попасть в ВСУ. Какие вопросы с легионерами до сих пор не разъяснили?

В Украине планируют создать "Концепцию привлечения и прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства", сообщило Минобороны Украины 16 декабря. Пока концепции нет, иностранцы будут служить в соответствии с двумя нормативно-правовыми актами, касающихся армии и рекрутинга. Фокус собрал информацию о новых положениях службы иностранцев в ВСУ и о том, как эта категория бойцов воевала раньше.

Иностранцы в ВСУ — интернациональные легионы и подразделения СОУ

Сколько иностранных добровольцев

В августе 2025 года представитель командования Константин Милевский рассказал, что в украинской армии находятся добровольцы из 72 стран мира. В 2022 году набирали по 100-150 человек (около роты) в месяц. По состоянию на 2025 год ежемесячно набирают 600 легионеров (батальон). В Сухопутных войсках служит 8 тысяч иностранных добровольцев, а в целом во всех видах и силах ВСУ их может быть и 16 тысяч. Точная численность не указывается из соображений безопасности.

Відео дня

Легионы приезжают в Украину и вступают в армию, поскольку зарплата по контракту выше, чем средства, которые они получали бы у себя на родине, уточнил Милевский. В качестве примера, привел граждан Колумбии, которых, по его словам, больше всего. Еще одна причина, почему легионеры идут в ВСУ — потому что имеют военный опыт и хотели бы дальше заниматься этим делом.

Из каких стран едут легионеры и какие выплаты по контракту

Украинское командование официально не называло страны, из которых прибывали иностранные добровольцы. Единственная официальная информация — значительная часть приехала из Латинской Америки. Также в медиа упоминают страны — Колумбия, Мексика, Франция, Великобритания, Канада, США, Бельгия, Австралия, Новая Зеландия, Польша, страны Балтии, Чехия и др.

Ориентировочные выплаты по контракту для иностранных добровольцев — от 3 до 4 тыс. долл. в месяц, рассказали на портале вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

В каких подразделениях СОУ находятся иностранцы:

некоторые бригады ВСУ — есть информация о 47 бригаде "Магура", 25 Сичеславской воздушно-десантной бригаде;

некоторые корпуса Нацгвардии — в "Азове", "Хартии" и тому подобное. Суммарно — около 800 иностранцев, заявил в декабре 2025 года командующий НГУ Александр Пивненко;

отдельные национальные подразделения в ВСУ — батальон им. Джохара Дудаева, Ичкерийский батальон, батальон Шейха Мансура и др;

четыре "Интернациональных легиона" — 1-3 боевые легионы и 4-й — учебный;

в ГУР Минобороны. Речь идет о российских подразделениях из добровольцев и бывших пленных — легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус", батальон "Сибирь". Кроме того, есть добровольческие корпуса белорусский, польский, немецкий, "Полк им. Кастуся Калиновского" (белорусы), "Грузинский легион", подразделение NOMAD (из народов РФ).

Иностранцы в ВСУ — репортаж ТСН о подразделении "Р.У.Г." 47 ОМБр

Интернациональные легионы и штурмовые бригады

В ноябре 2025 года на странице Facebook Сухопутных войск сообщили, что проведут реформу "Интернациональных легионов" ВСУ. Согласно новой концепции, зарубежные добровольцы будут распределяться по различным подразделениям Сил обороны, а не в отдельные легионы. При этом медиа "Украинская правда" заявило, что "Интернациональные легионы" переведут в Штурмовые войска, которыми руководит полковник Валентин Манько. Источники Kyiv Independent уточнили, что реформа не касается добровольцев, которые служат в ГУР Минобороны. Дедлайн реформы — до 31 декабря 2025 года.

Командиры 2 Интернационального легиона обратились к журналистам и объяснили, что их подразделения нарабатывали новую тактику боя. Из-за расформирования эти наработки могут исчезнуть, и не ясно, смогут ли бойцы с западным опытом интегрироваться в украинские войска. В то же время медиа сообщили, что Первый легион уже стал частью 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2 (Сухопутные войска). Манько в видео на странице Facebook заявил, что не имеет отношения к таким решениям.

Решение Минобороны относительно иностранцев в ВСУ

Оборонное ведомство отметило, что иностранцы в ВСУ будут служить в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" и "Положением о военной службе иностранцев и лиц без гражданства". Новации для иностранцев в ВСУ "соответствуют вызовам войны" и легионеры будут лучше интегрироваться в боевые подразделения.

"Иностранные добровольцы [будут иметь] право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой и пожеланиями", — пояснило ведомство.

Как иностранцу попасть в ВСУ?

Есть несколько обязательных условий: человек имеет действительный паспорт или удостоверение лица без гражданства, не имеет судимости и попал в Украину законным способом. Иностранец, который хочет попасть в украинскую армию, должен обратиться в Центр рекрутинга иностранцев и ОБГ (ЦРИ). Работники ЦРИ сопровождают будущих военнослужащих на всех этапах подготовки, проверяют биографию и помогают попасть в подразделение СОУ [в перечне нет ГУР Минобороны — ред.]

Иностранцы в ВСУ — фрагмент положения о рекрутинге иностранных легионеров Фото: Скриншот

Есть ли ограничения на подразделения, в которых будут служить иностранцы

Минобороны отметило, что эта категория граждан сможет попасть на службу в любые бригады ВСУ. Нет никаких ограничений при определении места службы, но кандидаты участвуют в отборе на вакансии. Условия службы — контракт на 3-5 лет с двухмесячным испытательным сроком и возможности досрочно расторгнуть контракт не менее чем через шесть месяцев.

Отметим, Фокус писал о реформе мобилизации в ВСУ, о которой рассказал главнокомандующий Александр Сырский и другие представители командования. Выяснилось, что реформы будут касаться базовой военной подготовки и правил распределения по бригадам.

Напоминаем, летом 2025 года медиа рассказали о мотивах граждан Мексики, которые стали иностранными легионерами ВСУ.