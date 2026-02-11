Когда 150 Gripen и 100 Rafale появятся на фронте: есть ли надежда на 2027 год и какие темпы производства

Украина договорилась о поставках самолетов Gripen и Rafale для Воздушных сил, но мощности компаний-производителей загружены заказами других покупателей. При этом масштабирование производства зависит от темпов компаний-поставщиков, которым нужно время на расширение. Сколько времени понадобится для получения 250 истребителей четвертого поколения, которые уже сегодня необходимы для обороны государства?

Заводы Saab и Dassault Aviation загружены заказами на истребители Gripen и Rafale на десятилетия вперед, и поэтому Украине следует как можно быстрее подать собственную заявку, чтобы получить первые новые самолеты хотя бы в течение 10 лет, говорится в статье Defense Express. Аналитики объяснили, что получение 250 современных военных самолетов — это не только о 50 млрд евро на покупку, но и зависимость от мощностей производителей, которые будут выполнять заказы чуть ли не 30 лет.

В статье напомнили, что на 150 Gripen и 100 Rafale Украина сначала должна изыскать 50 млрд евро на покупку, а затем еще дополнительные 100 млрд евро пойдут на эксплуатационные расходы. При этом при существующих темпах производства на заводах Saab и Dassault Aviation поставки растянутся более чем на 20 лет, пояснили на Defense Express.

Аналитики выяснили, что на сегодня, без учета Украины, Saab имеет портфель заказов на Gripen — 85 самолетов при темпах производства 12 ед. в год. Портфель Dassault Aviation — 220 ед. Rafale при темпах 26 ед. в год. Страны, которые стоят в очереди впереди Украины, — это Канада, Колумбия, Индия, Индонезия, страны Азии. Обе компании справятся по имеющимся контрактам до 2032-33 годов и только после этого смогут приступить к производству самолетов для Воздушных сил ВСУ. И тогда все 150 Gripen поступят еще через 12,5 лет (до 2044), а 100 Rafale — через четыре (до 2038).

На DE подчеркнули, что речь идет об имеющихся возможностях западных компаний, которые обещают нарастить мощности. В частности, за несколько лет возможен рост производства до 36 ед. в год. При этом отмечается, что темпы производства зависят от компаний-подрядчиков, которые изготавливают компоненты истребителей. Например, Safran выпускает двигатели для Rafale и обещает масштабироваться до 2029 года: аналогичные обещания дает Thales Group, которая занимается выпуском авионики.

"Что может сделать Украина — это как можно быстрее подписать твердые заказы хотя бы на первые партии истребителей. Потому что очередь покупателей перед украинскими Воздушными силами будет только увеличиваться", — подытожили аналитики.

Gripen и Rafale — детали

Отметим, Фокус писал о поставках самолетов Gripen и Rafale для Украины, о чем стало известно осенью 2025 года. В октябре президент Владимир Зеленский посетил Швецию и договорился о покупке 110-150 самолетов Gripen, при этом была возможность получить несколько старых истребителей, не дожидаясь изготовления новых. В ноябре состоялся визит во Францию и заключили соглашение об истребителях Rafale и другом оружии: ЗРК SAMP/T, ракеты Aster 30 и тому подобное.

