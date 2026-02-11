Коли 150 Gripen та 100 Rafale з'являться на фронті: чи є надія на 2027 рік і які темпи виробництва

Україна домовилась про постачання літаків Gripen та Rafale для Повітряних сил, але потужності компаній-виробників завантажені замовленнями інших покупців. При цьому масштабування виробництва залежить від темпів компаній-постачальників, яким потрібен час на розширення. Скільки часу знадобиться для отримання 250 винищувачів четвертого покоління, які вже сьогодні необхідні для оборони держави?

Заводах Saab та Dassault Aviation завантажені замовленнями на винищувачі Gripen та Rafale на десятиліття наперед, і тому Україні слід якнайшвидше подати власну заявку, щоб отримати перші нові літаки хоча б впродовж 10 років, ідеться у статті Defense Express. Аналітики пояснили, що отримання 250 сучасних військових літаків — це не лише про 50 млрд євро на купівлю, а й залежність від потужностей виробників, які виконуватимуть замовлення ледь не 30 років.

У статті нагадали, що на 150 Gripen та 100 Rafale Україна спершу має відшукати 50 млрд євро на купівлю, а потім ще додаткові 100 млрд євро підуть на експлуатаційні витрати. При цьому за наявних темпів виробництва на заводах Saab та Dassault Aviation постачання розтягнеться на понад 20 років, пояснили на Defense Express.

Аналітики з'ясували, що на сьогодні, без врахування України, Saab має портфель замовлень на Gripen — 85 літаків при темпах виробництва 12 од. на рік. Портфель Dassault Aviation — 220 од. Rafale при темпах 26 од. на рік. Країни, які стоять у черзі попереду України, — це Канада, Колумбія, Індія, Індонезія, країни Азії.Обидві компанії впораються за наявними контрактами до 2032-33 років і лише після цього зможуть взятись до виробництва літаків для Повітряних сил ЗСУ. І тоді усі 150 Gripen надійдуть через 12,5 років (до 2044), а 100 Rafale — через чотири (до 2038).

На DE наголосили, що ідеться про наявні спроможності західних компаній, які обіцяють наростити потужності. Зокрема, за кілька років можливе зростання виробництва до 36 од. на рік. При цьому наголошується, що темпи виробництва залежать від компаній-підрядників, які виготовляють компоненти винищувачів. Наприклад, Safran випускає двигуни для Rafale й обіцяє масштабуватись до 2029 року: аналогічні обіцянки дає Thales Group, яка займається випуском авіоніки.

"Що може зробити Україна — це якнайшвидше підписати тверді замовлення хоча б на перші партії винищувачів. Бо черга покупців перед українськими Повітряними силами буде лише збільшуватись", — підсумували аналітики.

Gripen та Rafale — деталі

Зазначимо, Фокус писав про постачання літаків Gripen та Rafale для України, про що стало відомо восени 2025 року. У жовтні президент Володимир Зеленський відвідав Швецію та домовився про купівлю 110-150 літаків Gripen, при цьому була можливість отримати кілька старих винищувачів, не чекаючи виготовлення нових. У листопаді відбувся візит у Францію та уклали угоду про винищувачі Rafale та іншу зброю: ЗРК SAMP/T, ракети Aster 30 тощо.

