Украинские военные провели серию контратак: этому способствовала блокировка Starlink, — ISW

Украинские военные провели локальные контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время речь идет не о масштабном контрнаступлении, о котором ранее заявляли россияне.

Этим контратакам поспособствовала блокировка терминалов Starlink для российских оккупантов. Об этом говорится в новом отчете Американского Института изучения войны.

На снимках, которые появились в сети 12 февраля, видно, что россияне наносят удары по позициям Украины к востоку от реки Гайчур, к юго-востоку от Доброполья и севернее Варваровки (оба населенных пункта находятся к северу от Гуляйполя). По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что ВСУ контролировали эту территорию ранее. В то же время сейчас проводятся локальные контратаки, чтобы соединить позиции на передовой между собой.

Перед этим россияне заявляли о продвижении вперед, декларируя захват позиций западнее украинских позиций. По мнению ISW, ВС РФ проигнорировали украинские позиции во время инфильтрации, чтобы заявить о больших успехах, чем они были реально.

Відео дня

Карта ISW Фото: ISW

Впервые об украинских контратаках россияне заявили 9 февраля. Сначала российские военные коридоры сообщали о масштабном контрнаступлении, однако впоследствии украинские источники и некоторые другие военные коридоры заявили о локальной атаке.

В то же время российские военные утверждают, что ситуацию пока сложно понять из-за ухудшения связи на передовой.

По мнению экспертов, украинские атаки являются оппортунистическим ответом на благоприятные условия на поле боя, которые возникли после блокировки Starlink. В частности, это подтвердил высокопоставленный чиновник НАТО.

Зато один из военкоров РФ, связанных с Кремлем, дал понять, что после блокировки Starlink были созданы новые проблемы, вероятно, намекая на замедление Telegram. Этот мессенджер также использовался россиянами для коммуникаций.

Украинские контратаки на границе Запорожья и Днепропетровщины в ISW связывают с попытками использовать преимущество, которое было создано после появления проблем со связью у российских оккупантов.

Ранее стало известно, что российские Z-блогеры распространяют ложную информацию о якобы"контрнаступлении ВСУ" под Гуляйполем и о том, как проходит линия боев, заявили в Силах обороны юга. Единственное, на что на самом деле смогли вражеские войска, — это заскочить в село, а потом их сразу "зачистили".

Позже в ISW объяснили, что России такие заявления нужны, чтобы опровергнуть предыдущую ложь об успехах в продвижении.

Напоминаем, в феврале военные аналитики рассказали о предстоящем весеннем наступлении ВС РФ и уточнили, что оно состоится не под Гуляйполем.