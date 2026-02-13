Українські військові провели серію контратак: цьому сприяло блокування Starlink, — ISW

Українські військові провели локальні контратаки поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас йдеться не про масштабний контрнаступ, про який раніше заявляли росіяни.

Цим контратакам посприяло блокування терміналів Starlink для російських окупантів. Про це йдеться в новому звіті Американського Інституту вивчення війни.

На знімках, які з'явилися в мережі 12 лютого, видно, що росіяни завдають удари по позиціях України на схід від річки Гайчур, на південно-східніше від Добропілля та північніше від Варварівки (обидва населені пункти знаходяться на північ від Гуляйполя). На думку експертів, це свідчить про те, що ЗСУ контролювали цю територію раніше. Водночас наразі проводяться локальні контратаки, аби з'єднати позиції на передовій між собою.

Перед цим росіяни заявляли про просування вперед, декларуючи захоплення позицій західніше від українських позицій. На думку ISW, ЗС РФ проігнорували українські позиції під час інфільтрації, аби заявити про більші успіхи, ніж вони були реально.

Мапа ІSW Фото: ISW

Вперше про українські контратаки росіяни заявили 9 лютого. Спершу російські військкори повідомляли про масштабний контрнаступ, однак згодом українські джерела та деякі інші військкори заявили про локальну атаку.

Водночас російські військкори стверджують, що ситуацію наразі складно зрозуміти через погіршення зв'язку на передовій.

На думку експертів, українські атаки є опортуністичною відповіддю на сприятливі умови на полі бою, які виникли після блокування Starlink. Зокрема, це підтвердив високопоставлений чиновник НАТО.

Натомість один з військкорів РФ, пов'язаних з Кремлем, дав зрозуміти, що після блокування Starlink були створені нові проблеми, імовірно, натякаючи на уповільнення Telegram. Цей месенджер також використовувався росіянами для комунікацій.

Українські контратаки на кордоні Запоріжжя та Дніпропетровщини у ISW пов'язують зі спробами використати перевагу, яка була створена після появи проблем зі зв'язком у російських окупантів.

Раніше стало відомо, що російські Z-блогери поширюють неправдиву інформацію про начебто "контрнаступ ЗСУ" під Гуляйполем і про те, як проходить лінія боїв, заявили у Силах оборони півдня. Єдине, на що насправді спромоглись ворожі війська, — це заскочити у село, а потім їх відразу "зачистили".

Пізніше в ISW пояснили, що Росії такі заяви потрібні, аби спростувати попередню брехню про успіхи у просуванні.

Нагадуємо, у лютому військові аналітики розповіли про майбутній весняний наступ ЗС РФ і уточнили, що він відбудеться не під Гуляйполем.