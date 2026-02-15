"Не учитывают рекомендательных писем": в Генштабе ответили, куда направляют бойцов из СЗЧ
Батальоны резерва Вооруженных сил Украины, куда попадают военные из СЗЧ, когда происходит перевод, не принимают во внимание рекомендательных писем от частей обеспечения.
Таких военнослужащих взамен направляют в подразделения приоритетного комплектования. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ в ответ на запрос издания hromadske.
"Общая система комплектования Вооруженных сил Украины построена так, что в первую очередь доукомплектовываются воинские части боевого состава", — пояснили в Генштабе.
Однако при этом командованием принимаются и учитываются те рекомендательные письма, поступающие от боевых бригад, которые нуждаются в пополнении личным составом, отметили в ведомстве.
Сейчас, как пишет издание, Генштаб не раскрыл, какие именно подразделения ВСУ входят в этот список.
СЗЧ и уголовная ответственность
Те военные, которые хотят вернуться из первого СЗЧ, могут быть освобождены от уголовной ответственности за нарушения, отмечают в Генштабе. Однако для этого нужно добровольно обратиться с сообщением о своих намерениях по возвращению к следователю, суду или прокурору.
В таком случае, если суд освобождает бойца от уголовной ответственности, соответствующее постановление обязывает безотлагательное восстановление такого служащего в рядах ВСУ. Тогда также суд своим постановлением обязывает военного с СЗЧ не позднее чем через 72 часа появиться в воинской части, чтобы восстановиться на службе.
Стоит напомнить, что 21 января командир воинской части в 17-м армейском корпусе, лейтенант ВСУ Андрей Иванов во время интервью Radio NV заявил, что полностью заполнить личным составом подразделения обеспечения в новосозданных корпусах можно за счет военнослужащих из СЗЧ, которые имеют желание вернуться к службе.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов 10 января анонсировал усиление борьбы с СВЧ в украинской армии, а также коррупцией в ТЦК.