"Не враховують рекомендаційних листів": у Генштабі відповіли, куди направляють бійців із СЗЧ
Батальйони резерву Збройних сил України, куди потрапляють військові із СЗЧ, коли відбувається переведення, не беруть до уваги рекомендаційних листів від частин забезпечення.
Таких військовослужбовців натомість направляють у підрозділи пріоритетного комплектування. Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит видання hromadske.
"Загальна система комплектування Збройних сил України побудована так, що в насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу", — пояснили у Генштабі.
Однак при цьому командуванням приймаються та враховуються ті рекомендаційні листи, що надходять від бойових бригад, які потребують поповнення особовим складом, зазначили у відомстві.
Наразі, як пише видання, Генштаб не розкрив, які саме підрозділи ЗСУ входять до цього списку.
СЗЧ і кримінальна відповідальність
Ті військові, які хочуть повернутися із першого СЗЧ, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за порушення, наголошують у Генштабі. Однак для цього потрібно добровільно звернутися з повідомленням про свої наміри щодо повернення до слідчого, суду чи прокурора.
У такому випадку, якщо суд звільняє бійця від кримінальної відповідальності, відповідна ухвала зобов'язує невідкладне поновлення такого службовця у лавах ЗСУ. Тоді також суд своєю ухвалою зобов'язує військового із СЗЧ не пізніше аніж через 72 години з'явитися у військовій частині, аби поновитися на службі.
Варто нагадати, що 21 січня командир військової частини в 17-му армійському корпусі, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов під час інтерв'ю Radio NV заявив, що повністю заповнити особовим складом підрозділи забезпечення у новостворених корпусах можна за рахунок військовослужбовців із СЗЧ, які мають бажання повернутися до служби.
Глава Офісу президента Кирило Буданов 10 січня анонсував посилення боротьби із СЗЧ в українській армії, а також корупцією у ТЦК.