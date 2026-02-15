"Больше никуда не поедет": партизаны уничтожили российский электровоз в Орле (фото, видео)

Партизанам удалось вывести из строя электровоз ВЛ80 в Орловской области России, тем самым нарушив логистику вражеской армии на Сумском направлении.

Агенты совершили диверсию на железнодорожной инфраструктуре россиян в Орле, подожгли электровоз. Об этом рассказали утром 15 февраля в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

С помощью поджога партизанам удалось вывезти из строя критически важное оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80. Именно такого типа электровозы считаются "рабочей лошадкой" российской железной дороги, утверждают агенты движения.

ВЛ80 — тяжелый тягач, который часто применяется для транспортировки многотонных военных эшелонов. Такие тягачи играют значительную роль в обеспечении военной логистики россиян на поле боя, а их поломки создают для РФ проблемы.

Конкретный электровоз, который удалось "ликвидировать" агентам движения, россияне активно использовали для переброски техники, боеприпасов и топлива с тыловых территорий РФ в приграничные участки. Командование применяло этот ВЛ80 в частности для того, чтобы усиливать группировки вражеских войск, пытающихся прорвать линию обороны ВСУ на Сумском направлении.

Однако благодаря диверсии партизан этот электровоз больше никуда не поедет, говорится в заметке.

"Логистическая цепочка поставок врага получила очередной удар. Пока они будут искать замену тягача, снаряды и техника не доедут до фронта вовремя", — утверждают агенты "АТЕШ".

Стоит отметить, что это не первый партизанский удар по железнодорожной инфраструктуре России. Так, в ноябре агентам "АТЕШ" удалось уничтожить военный электровоз россиян в Брянске.

Напомним, 8 января в канале движения "АТЕШ" рассказали, что у россиян в Херсонской области массово ломаются катера: вражеское командование предполагает саботаж.

В декабре агенты "АТЕШ" сообщали об уничтожении партизанами полицейского автомобиля в Московской области России.