"Більше нікуди не поїде": партизани знищили російський електровоз в Орлі (фото, відео)

Партизанам вдалося вивести з ладу електровоз ВЛ80 в Орловській області Росії, тим самим порушивши логістику ворожої армії на Сумському напрямку.

Агенти здійснили диверсію на залізничній інфраструктурі росіян в Орлі, підпаливши електровоз. Про це розповіли вранці 15 лютого у Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

За допомогою підпалу партизанам вдалося вивезти з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80. Саме такого типу електровози вважаються "робочою конячкою" російської залізниці, стверджують агенти руху.

ВЛ80 — важкий тягач, який часто застосовується для транспортування багатотонних військових ешелонів. Такі тягачі відіграють значну роль у забезпеченні військової логістики росіян на полі бою, а їх ламання створюють для РФ проблеми.

Відео дня

Конкретний електровоз, який вдалося "ліквідувати" агентам руху, росіяни активно використовували для перекидання техніки, боєприпасів та пального із тилових територій РФ у прикордонні ділянки. Командування застосовувало цей ВЛ80 зокрема для того, щоб посилювати угруповання ворожих військ, що намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ на Сумському напрямку.

Проте завдяки диверсії партизан цей електровоз більше нікуди не поїде, йдеться у дописі.

"Логістичний ланцюжок постачань ворога отримав черговий удар. Доки вони шукатимуть заміну тягача, снаряди і техніка не доїдуть до фронту вчасно", — стверджують агенти "АТЕШ".

Варто зазначити, що це не перший партизанський удар по залізничній інфраструктурі Росії. Так, у листопаді агентам "АТЕШ" вдалося знищити військовий електровоз росіян у Брянську.

Нагадаємо, 8 січня у каналі руху "АТЕШ" розповіли, що у росіян у Херсонській області масово ламаються катери: вороже командування припускає саботаж.

У грудні агенти "АТЕШ" повідомляли про знищення партизанами поліцейського автомобіля у Московській області Росії.