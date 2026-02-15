"Нацелился сбежать": командующий штурмовых войск Манько планирует уволиться из ВСУ через ВВК, — Безуглая

Полковник Валентин Манько якобы собирается демобилизоваться из рядов Вооруженных сил, получив соответствующее заключение военно-врачебной комиссии. Такой вывод сделала народный депутат Марьяна Безуглая.

Валентин Манько "нацелился сбежать" через ВВК. Об этом в соцсети написала нардеп Марьяна Безуглая.

Народная избранница сослалась на сообщение преподавателя японского языка и блогера Бориса Мороза, который отмечал, что по состоянию здоровья и заключению ВВК из ВСУ ранее были уволены генералы Валерий Залужный, Юрий Содоль и другие, и не исключает аналогичный сценарий для полковника Манько.

По подсчетам Безуглой, всего около 40 генералов уже покинули армию таким образом.

Отметим, сам Валентин Манько сообщил, что сейчас лечится и призвал всех следить за своим здоровьем.

"Годами не вылезать с фронта и не лечиться своевременно, потом все в разы тяжелее лечится", — отметил офицер.

Еще 7 февраля военный писал, что болел, но якобы выздоровел и был готов вернуться к выполнению задач.

Напомним, осенью 2025 года стало известно о назначении Валентина Манько начальником штурмовых войск, которые должны были быть созданы в составе ВСУ. После этого появился комментарий бывшего начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича, который обратил внимание на сообщения с российским контентом в соцсетях полковника.

Вечером 9 февраля в соцсетях появились сообщения об увольнении начальника штурмовых войск полковника Валентина Манько. Среди прочего, утверждалось, что это кадровое решение подтвердило командование. Между тем сам офицер комментировал атаки 33 штурмового полка под Гуляйполем и обещал освободить поселок от войск противника.

