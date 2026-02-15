"Націлився втекти": командувач штурмових військ Манько планує звільнитися з ЗСУ через ВЛК, — Безугла

Полковник Валентин Манько нібито збирається демобілізуватися з лав Збройних сил, отримавши відповідне заключення військово-лікарської комісії. Такий висновок зробила народна депутатка Мар'яна Безугла.

Валентин Манько "націлився втекти" через ВЛК. Про це у соцмережі написала нардепка Мар'яна Безугла.

Народна обраниця послалась на допис викладача японської мови та блогера Бориса Мороза, який зазначав, що за станом здоров'я і висновком ВЛК з ЗСУ раніше було звільнено генералів Валерія Залужного, Юрія Содоля та інших, і не виключає аналогічний сценарій для полковника Манька.

Допис Безуглої Фото: соцмережi

За підрахунками Безуглої, загалом близько 40 генералів вже покинули армію у такій спосіб.

Зазначимо, сам Валентин Манько повідомив, що наразі лікується й закликав усіх слідкувати за своїм здоров'ям.

Допис Валентина Манька Фото: соцмережi

"Роками не вилазити з фронту і не лікуватись своєчасно, потім все в рази важче лікується", — зауважив офіцер.

Відео дня

Ще 7 лютого військовий писав, що хворів, але нібито одужав і був готовий повернутись до виконання завдань.

Нагадаємо, восени 2025 року стало відомо про призначення Валентина Манька начальником штурмових військ, які мали бути створені у складі ЗСУ. Після цього з'явився коментар колишнього начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича, який звернув увагу на дописи з російським контентом у соцмережах полковника.

Увечері 9 лютого у соцмережах з'явились повідомлення про звільнення начальника штурмових військ полковника Валентина Манька. Серед іншого, стверджувалося, що це кадрове рішення підтвердило командування. Тим часом сам офіцер коментував атаки 33 штурмового полку під Гуляйполем та обіцяв звільнити селище від військ противника.

Фокус вирішив з'ясувати, що може чекати на штурмові війська, хто здатен очолити цю структуру та чи можливе підвищення для самого Манька.