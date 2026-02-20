Бутусов ответил Залужному о наступлении-2023: почему Иловайск повторяется в Запорожье-2026 (видео)

Военнослужащий и журналист Юрий Бутусов отреагировал на заявление экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который говорил о недостатке ресурсов во время наступления в 2023 году. По мнению Бутусова, в течение 11 лет войны с Российской Федерацией командование так и не ввело постанализ операций, и поэтому проблемы повторяются из года в год, и они же выливаются в ошибки уже в 2026 году.

Причина неудач на самом деле та же самая, что и в 2014-2015 годах, когда произошли трагедии под Дебальцево и Иловайском, сказал Бутусов в эфире медиа NV. Согласно стандартам НАТО, после операций командование должно проводить особую процедуру After-Action Review, но этого в украинской армии не делают. Поэтому провалы, которые происходили в течение 11 летней войны, повторили в 2023 году, затем — в 2024 и 2025, а теперь это же самое повторяется в 2026 году, прозвучало в эфире.

Залужный и наступление 2023 — см. комментарий Бутусова с 25:07

Бутусов ответил на вопрос ведущего, который поинтересовался его оценкой относительно заявления Залужного о том, что ему не предоставил достаточно ресурсов, и отметил, сделала ли армия выводы из тогдашнего провала. Военный пояснил, что в армии действуют те же командиры, те же подходы и принципы к планированию боевых действий, что и 11 лет назад. Практика НАТО анализировать прошлые кампании отсутствует, зато из года в год повторяют "кальки с советских времен", сказал он.

Відео дня

"Наши ошибки повторяются как в 22-м году, так и в 23-м, 24-м, в 25-м и сейчас повторяются, в 26-м. Если вы возьмете сценарий Иловайска, Дебальцево, потом посмотрите, что изменилось при обороне Бахмута, Северодонецка, Авдеевки, то вы увидите, что это все одинаковые вещи", — подчеркнул Бутусов.

Военный, который ранее был главным редактором медиа "Цензор.нет", коротко очертил проблемы, которые, по его мнению, привели к провалам, — это "ошибки организационные, анализ, организационные, управленческие, построение боевых порядков, управленческие решения, промедление с необходимыми решениями, недостаток ответственности". Бутусов назвал текущую ситуацию "днем сурка", когда меняются люди, но повторяются результаты.

"Почему мы вдруг потеряли Покровск — выгодную позицию? Потеряли Мирноград? Очень удобные для обороны агломерации. Почему враг на 15 км подошел к Запорожью? Все это у нас отсутствует в плане обсуждения, в повестке дня", — подчеркнул Бутусов.

Залужный и наступление 2023 — детали

Отметим, 17 февраля агентство AP опубликовало перевод заявлений Залужного о контрнаступлении ВСУ в 2023 году и о недоразумениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, экс-главнокомандующий сообщил, что глава государства не прислушался к его предложениям и наступление состоялось не так, как должно было бы. В частности, Залужный хотел собрать 12 бригад, которые должны были ударить в направлении от Запорожья до Токмака-Мелитополя-Мариуполя. Вместо этого бригады разделили на три направления и одновременно начали наступать: на всех трех участках была нехватка людей, техники, снарядов.

Впрочем, 19 февраля появилась реакция бывшего начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, который ответил на заявления Залужного о наступлении. По мнению бойца, на момент начала контрнаступления у Украины и армии была куча проблем. С одной стороны, противник точно знал все планы командования, возвел мощные трех-пяти уровневые укрепления под Токмаком. С другой стороны, в плане наступления участвовали только что созданные необстрелянные бригады и, ко всему, не было связи между подразделениями и поэтому сразу начались "френдлифаеры". Ко всему, Кротевич объяснил, что если бы он получил приказ наступать, но не имел для этого ресурсов, он бы об этом доложил и не участвовал в таких действиях.

Напоминаем, 20 февраля западные медиа опубликовали рассказ о первых днях вторжения: о покушениях на Зеленского и о противостоянии с Залужным, которое началось за месяцы до начала большой войны.