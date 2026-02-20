Бутусов відповів Залужному про наступ-2023: чому Іловайськ повторюється у Запоріжжі-2026 (відео)

Військовослужбовець та журналіст Юрій Бутусов відреагував на заяву ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який говорив про нестачу ресурсів під час наступу у 2023 році. На думку Бутусова, протягом 11 років війни з Російською Федерацією командування так і не запровадило постаналіз операцій, і тому проблеми повторюються з року в рік, і вони ж виливаються у помилки вже 2026 року.

Причина невдач насправді та ж сама, що й у 2014-2015 роках, коли стались трагедії під Дебальцевим та Іловайськом, сказав Бутусов у ефірі медіа NV. Згідно зі стандартами НАТО, після операцій командування мало б проводити особливу процедуру After-Action Review, але цього в українській армії не роблять. Тому провали, які ставались протягом 11 річної війни, повторили в 2023 році, потім — у 2024 та 2025, а тепер це ж саме повторюється у 2026 році, пролунало в ефірі.

Залужний і наступ 2023 — див. коментар Бутусова з 25:07

Бутусов відповів на питання ведучого, який поцікавився його оцінкою щодо заяви Залужного про те, що йому не надав достатньо ресурсів президент Володимир Зеленський, та зауважив, чи зробила армія висновки з тодішнього провалу. Військовий пояснив, що в армії діють ті ж самі командири, ті самі підходи та принципи до планування бойових дій, що й 11 років тому. Практика НАТО аналізувати минулі кампанії відсутня, натомість з року в рік повторюють "кальки з радянських часів", сказав він.

Відео дня

"Наші помилки повторюються як у 22-му році, так і у 23-му, 24-му, у 25-му і зараз повторюються, у 26-му. Якщо ви візьмете сценарій Іловайська, Дебальцеве, потім подивитеся, що змінилось при обороні Бахмута, Сєверодонецька, Авдіївки, то ви побачите, що це все однакові речі", — наголосив Бутусов.

Військовий, який раніше був головним редактором медіа "Цензор.нет", коротко окреслив проблеми, які, на його думку, призвели до провалів, — це "помилки організаційні, аналіз, організаційні, управлінські, побудова бойових порядків, управлінські рішення, зволікання з необхідними рішеннями, брак відповідальності". Бутусов назвав поточну ситуацію "днем бабака", коли міняються люди, але повторюються результати.

"Чому ми раптом втратили Покровськ — вигідну позицію? Втратили Мирноград? Дуже зручні для оборони агломерації. Чому ворог на 15 км підійшов до Запоріжжя? Все це у нас відсутнє в плані обговорення, в порядку денному", — наголосив Бутусов.

Залужний і наступ 2023 — деталі

Зазначимо, 17 лютого агентство AP опублікувало переказ заяв Залужного про контрнаступ ЗСУ у 2023 році та про непорозуміння з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, ексголовнокомандувач повідомив, що глава держави не дослухався до його пропозицій і наступ відбувся не так, як мав би. Зокрема, Залужний хотів зібрати 12 бригад, які мали вдарили у напрямку від Запоріжжя до Токмака-Мелітополя-Маріуполя. Натомість бригади поділили на три напрямки й одночасно почали наступ: на усіх трьох ділянках була нестача людей, техніки, снарядів.

Втім, 19 лютого з'явилась реакція колишнього начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, який відповів на заяви Залужного про наступ. На думку бійця, на момент початку контрнаступу в України та армії була купа проблем. З одного боку, противник точно знав усі плани командування, звів потужні три-п'яти рівневі укріплення під Токмаком. З іншого боку, у плані наступу брали участь щойностворені необстріляні бригади і, до всього, не було зв'язку між підрозділами і тому відразу почались "френдліфаєри". До всього, Кротевич пояснив, що якби він отримав наказ наступати, але не мав для цього ресурсів, він би про це доповів і не брав участь у таких діях.

Нагадуємо, 20 лютого західні медіа опублікували розповідь про перші дні вторгнення: про замахи на Зеленського і про протистояння з Залужним, яке почалось за місяці до початку великої війни.