За 12 часов до уничтожения: адвокат показал видео с борта Ан-225 "Мрія" в Гостомеле
Адвокат Евгений Пронин показал кадры с борта "Мрії" накануне российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Вскоре крупнейший в мире сверхтяжелый транспортный самолет был уничтожен во время вражеских бомбардировок.
Два видео с борта Ан-225 "Мрія" в Гостомеле Киевской области Евгений Пронин опубликовал 24 февраля в своем Telegram-канале и в сториз в Instagram. Он отметил, что ролики были сняты 23 февраля 2022 года — накануне начала полномасштабной войны РФ против Украины.
"Это два последних видео с 23 февраля 2022 года на моем телефоне. Исторические во всех смыслах этого слова", — написал адвокат.
В одном из роликов можно увидеть Евгения Пронина в кабине пилота Ан-225, в другом он проходит в технические помещения.
"До вторжения и уничтожения самолета остается 12 часов", — подписал видео адвокат.
Уничтожение Ан-225 "Мрія": что известно
СМИ 27 февраля сообщили об уничтожении крупнейшего в мире самолета Ан-225 во время российской атаки на Гостомель. При этом городской голова Бучи Анатолий Федорук говорил, что оккупанты разбомбили "Мрію" 24 февраля во время 5-го авианалета.
В августе 2023 года СМИ показали, как выглядит "Мрія" через полтора года после уничтожения. Журналисты рассказывали, что с борта снимают детали, которые могут пригодиться для строительства нового авиалайнера, потому что степень повреждения самолета делает ремонт невозможным. В результате российской атаки были уничтожены кабина пилотов со всем оборудованием, носовая секция фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.
Командир транспортных самолетов Ан-225 "Мрія" и Ан-124 "Руслан" Дмитрий Антонов в декабре 2024 года сообщал, что второй самолет "Мрія" готов на 70%.