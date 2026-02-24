За 12 годин до знищення: адвокат показав відео з борту Ан-225 "Мрія" в Гостомелі

Адвокат Євген Пронін показав кадри з борту "Мрії" напередодні російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Невдовзі найбільший у світі надважкий транспортний літак був знищений під час ворожих бомбардувань.

Два відео з борту Ан-225 "Мрія" в Гостомелі Київської області Євген Пронін опублікував 24 лютого у своєму Telegram-каналі та в сториз в Instagram. Він зазначив, що ролики були зняті 23 лютого 2022 року — напередодні початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Це два останніх відео з 23 лютого 2022 року на моєму телефоні. Історичні в усіх сенсах цього слова", — написав адвокат.

В одному з роликів можна побачити Євгена Проніна в кабіні пілота Ан-225, в іншому він проходить до технічних приміщень.

"До вторгнення та знищення літака залишається 12 годин", — підписав відео адвокат.

Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" Фото: Wikipedia

Знищення Ан-225 "Мрія": що відомо

ЗМІ 27 лютого повідомили про знищення найбільшого у світі літака Ан-225 під час російської атаки на Гостомель. При цьому міський голова Бучі Анатолій Федорук казав, що окупанти розбомбили "Мрію" 24 лютого під час 5-го авіанальоту.

Відео дня

В серпні 2023 року ЗМІ показали, який вигляд має "Мрія" через півтора року після знищення. Журналісти розповідали, що з борту знімають деталі, які можуть згодитися для будівництва нового авіалайнера, бо ступінь пошкодження літака робить ремонт неможливим. Внаслідок російської атаки було знищено кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

Командир транспортних літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-124 "Руслан" Дмитро Антонов у грудні 2024 року повідомляв, що другий літак "Мрія" готовий на 70%.