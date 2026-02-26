Количество ракет РФ уменьшается, а массированные обстрелы продолжаются: эксперт назвал причину

Российские оккупанты используют все меньше ракет для ударов по Украине. Это связано с тем, что более половины своего арсенала россияне выпустили по территории Украины еще в 2022 году.

В целом враг выпустил примерно 12 тысяч ракет. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в комментарии "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что около 6 600 ракет были выпущены в первый год полномасштабной войны.

Киричевский отметил, что несмотря на то, что далеко не все прилеты по объектам инфраструктуры попадают в статистику, однако общий темп и регулярность обстрелов снижается.

Также эксперт пояснил, что у России нет "конвейера для ежедневного массового террора баллистикой", хотя РФ и продолжает изготавливать новые ракеты.

"Прямо говорить, что они регулярно ведут обстрел десятками ракет, особенно десятками баллистических, к счастью, не приходится. Тем более, что у них есть полная ритмичность и производство, время ритмичности играет не в их пользу. Если говорить об абсолютных цифрах", — заявил Киричевский.

Украине помогают западные ракеты ПВО

Эксперт обратил внимание, что во время последнего обстрела россиян в ночь на 26 февраля украинские военные сбили 406 из 459 целей. В частности, были сбиты все крылатые ракеты Х-101 и противокорабельные ракеты "Циркон". Это связано со своевременной поставкой ракет в противовоздушную оборону, о чем договорились во время последнего "Рамштейна".

В то же время Киричевский пояснил, что цикл производства зенитной ракеты для ПВО длиннее, чем у российских ракет, которые они используют для постоянных атак. Так, для изготовления ракеты для обороны нужно около 20-25 месяцев.

"Поэтому сейчас особенности производственного цикла на западных оборонных предприятиях играют на нашу сторону. Зенитные ракеты, которые были, возможно, заложены еще года два назад, вот они как раз вовремя изготовлены, вовремя расставлены", — пояснил эксперт.

Отметим, Фокус писал о регионах, которые попали под обстрел РФ в ночь на 26 февраля. Российские ракеты и дроны летели в направлении центральных и восточных областей: под ударом оказались Харьков, Киев, Запорожье. Впоследствии стало известно, что вражеские средства поражения попали по ТЦ "Эпицентр" в Запорожье. На фото и видео с места событий показали помещение, охваченное огнем и почерневшее в местах, где пожар потушили. Тем временем Киев пострадал под удар ракет и дронов ВС РФ. Согласно данным городских властей, в столице есть поврежденные многоэтажки и частные дома, и из-за российского обстрела ранены гражданские.

Во время удара по Полтавщине 20 февраля появилось заявление НАК "Нафтогаз", в котором говорилось о 20-й атаке ВС РФ по объектам газодобычи с начала 2026 года. При этом в указанном регионе до войны добывали 40% украинского газа и 20% нефти.