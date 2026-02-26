Кількість ракет РФ зменшується, а масовані обстріли продовжуються: експерт назвав причину

Російські окупанти використовують усе менше ракет для ударів по Україні. Це пов'язано з тим, що понад половину свого арсеналу росіяни випустили по території України ще в 2022 році.

Загалом ворог випустив приблизно 12 тисяч ракет. Про це заявив військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський у коментарі "РБК-Україна".

Він наголосив, що близько 6 600 ракет були випущені в перший рік повномасштабної війни.

Киричевський зазначив, що попри те, що далеко не всі прильоти по об'єктах інфраструктури потрапляють до статистики, однак загальний темп та регулярність обстрілів знижується.

Також експерт пояснив, що у Росії немає "конвеєра для щоденного масового терору балістикою", хоча РФ і продовжує виготовляти нові ракети.

"Прямо говорити, що вони регулярно ведуть обстріл десятками ракет, особливо десятками балістичних, на щастя, не доводиться. Тим більше, що в них є повна ритмічність і виробництво, час ритмічності грає не на їхню користь. Якщо говорити про абсолютні цифри", — заявив Киричевський.

Україні допомагають західні ракети ППО

Експерт звернув увагу, що під час останнього обстрілу росіян в ніч на 26 лютого українські військові збили 406 із 459 цілей. Зокрема, були збиті всі крилаті ракети Х-101 та протикорабельні ракети "Циркон". Це пов'язано з вчасним постачанням ракет до протиповітряної оборони, про що домовилися під час останнього "Рамштайну".

Водночас Киричевський пояснив, що цикл виробництва зенітної ракети до ППО довший, ніж у російських ракет, які вони використовують для постійних атак. Так, для виготовленння ракети для оборони потрібно близько 20-25 місяців.

"Тому зараз особливості виробничого циклу на західних оборонних підприємствах грають на нашу сторону. Зенітні ракети, які були, можливо закладені ще років зо два назад, от вони якраз вчасно виготовлені, вчасно розставлені", — пояснив експерт.

Зазначимо, Фокус писав про регіони, які потрапили під обстріл РФ в ніч на 26 лютого. Російські ракети та дрони летіли у напрямку центральних та східних областей: під ударом опинились Харків, Київ, Запоріжжя. Згодом стало відомо, що ворожі засоби ураження влучили по ТЦ "Епіцентр" у Запоріжжі. На фото та відео з місця подій показали приміщення, охоплене вогнем та почорніле у місцях, де пожежу загасили. Тим часом Київ постраждав під удар ракет та дронів ЗС РФ. Згідно з даними міської влади, у столиці є пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, і через російський обстріл поранено цивільних.

Під час удару по Полтавщині 20 лютого з'явилась заява НАК "Нафтогаз", у якій ішлося про 20-ту атаку ЗС РФ по об'єктах газовидобутку з початку 2026 року. При цьому у вказаному регіоні до війни видобували 40% українського газу та 20% нафти.