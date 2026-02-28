Высокий риск и выгода: Трампа предупреждали о последствиях из-за вторжения в Иран, — СМИ

Перед началом военной операции на Ближнем Востоке для лидера Белого дома провели брифинги топ-чиновники, среди которых были директор ЦРУ и глава Пентагона. По данным Reuters, Дональда Трампа предупредили, что вторжение в Иран может привести к стратегическому изменению баланса сил на континенте.

Президента США Дональда Трампа предупредили о последствиях из-за вторжения в Иран. Лидер Белого дома был проинформирован о высоком риске и потенциальной выгоде, к которой может привести военная операция против Тегерана, сообщает агентство Reuters.

Один из высокопоставленных чиновников в комментарии журналистам отметил, что Дональд Трамп до вторжения в Иран получил разведывательные данные, в которых прогнозировали откровенные оценки возможных потерь армии США на Ближнем Востоке. Более того, по словам источника, лидер Белого дома получил информацию по поводу того, что война США и Израиля против Ирана может привести к изменению баланса сил на континенте в интересах Вашингтона.

Відео дня

Лично Дональд Трамп, похоже, разделял это мнение, поскольку во время видеообращения к нации в начале военной операции заявил, что союзники наносят удары по военным и ядерным объектам Ирана "ради будущего". Лидер Белого дома обвинял Тегеран в проведении бесконечной кампании кровопролития, поэтому Вашингтон не собирается больше с этим мириться.

Накануне войны с Ираном Дональд Трамп получил разведывательные данные от американских топ-чиновников, среди которых были:

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн;

глава Пентагона Пит Хегсет;

государственный секретарь Марко Рубио.

Дональда Трампа, по данным Reuters, отдельно предупредили, что Иран в ответ может нанести баллистические удары по американским базам на Ближнем Востоке. Более того, разведывательное сообщество США не исключило, что подконтрольные Тегерану военизированные группировки могут атаковать американцев, которые сейчас базируются в Сирии и Ираке.

Война США и Израиля против Ирана — последние новости

Стоит отметить, что некоторые разведывательные прогнозы США относительно возможных последствий уже оправдались. В частности, Иран в ответ на вторжение союзников начал атаковать соседние страны, в которых дислоцируются американские военные. В результате массированных ударов по ОАЭ известно о погибшем и четырех пострадавших. Один из прилетов произошел вблизи пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае.

Война США и Израиля против Ирана также привела к перекрытию Ормузского пролива, что скажется на мировых ценах на нефть и газ.

Фокус внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке и ведет текстовый онлайн, к которому могут присоединиться все желающие.