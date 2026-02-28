Високий ризик та вигода: Трампа попереджали про наслідки через вторгнення в Іран, — ЗМІ

Перед початком військової операції на Близькому Сході для лідера Білого дому провели брифінги топпосадовці, серед яких були директор ЦРУ та очільник Пентагону. За даними Reuters, Дональда Трампа попередили, що вторгнення в Іран може призвести до стратегічної зміни балансу сил на континенті.

Президента США Дональда Трампа попередили про наслідки через вторгнення в Іран. Лідер Білого дому був поінформований про високий ризок та потенціальну вигоду, до якої може призвести військова операція проти Тегерану, повідомляє агенція Reuters.

Один з високопоставлених посадовців у коментарі журналістам наголосив, що Дональд Трамп до вторгнення в Іран отримав розвідувальні дані, в яких прогнозували відверті оцінки можливих втрат армії США на Близькому Сході. Ба більше, зі слів джерела, лідер Білого дому отримав інформацію з приводу того, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може призвести до зміни балансу сил на континенті в інтересах Вашингтону.

Особисто Дональд Трамп, схоже, поділяв цю думку, оскільки під час відеозвернення до нації на початку військової операції заявив, що союзники завдають ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану "заради майбутнього". Лідер Білого дому звинувачував Тегеран у проведенні нескінченної кампанії кровопролиття, тому Вашингтон не збирається більше з цим миритись.

Напередодні війни з Іраном Дональд Трамп отримав розвідувальні дані від американських топпосадовців, серед яких були:

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн;

очільник Пентагону Піт Гегсет;

державний секретар Марко Рубіо.

Дональда Трампа, за даними Reuters, окремо попередили, що Іран у відповідь може завдати балістичних ударів по американських базах на Близькому Сході. Ба більше, розвідувальна спільнота США не виключила, що підконтрольні Тегерану воєнизовані угруповання можуть атакувати американців, які наразі базуються в Сирії та Іраку.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану — останні новини

Варто зазначити, що деякі розвідувальні прогнози США щодо можливих наслідків вже справдились. Зокрема, Іран у відповідь на вторгнення союзників почав атакувати сусідні країни, у яких дислокуються американські військові. Внаслідок масованих ударів по ОАЕ відомо про загиблого та чотирьох постраждалих. Один з прильотів стався поблизу п'ятизіркового готелю Fairmont The Palm у Дубаї.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану також призвела до перекриття Ормузької протоки, що позначиться на світових цінах на нафту та газ.

