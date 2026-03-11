Starlink в бревне дерева: украинские военные воссоздали метод маскировки ВС РФ, — "Флеш" (фото)

Украинские военные продемонстрировали, как враг маскирует современное оборудование на фронте и прячет антенны в искусственных деревянных стволах, которые изготовлены из монтажной пены и пластика. Советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов показал, как наши бойцы попытались воспроизвести эту схему, чтобы изучить методы маскировки противника.

Как отмечает Сергей Бескрестнов в своем Telegram, украинские военные смогли воссоздать "бревно", внутри которого расположен терминал Starlink. Конструкция состоит из пластиковой сетки, монтажной пены и краски — материалов, позволяющих точно имитировать дерево.

"Помните мою публикацию, как враг делает бревна и стволы деревьев из монтажной пены и прячет внутрь антенны. Вот наши ребята попытались повторить. Внутри этого бревна спрятан Starlink", — написал "Флеш".

Публикация Сергея "Флеш" Бескрестнова в Telegram Фото: Скриншот

Ранее советник Минобороны уже подчеркивал, что одной из самых актуальных задач на фронте является выявление и уничтожение систем РЭБ, РЭР и пультов управления беспилотниками. Основным элементом таких систем является антенна, которую трудно замаскировать от опытного аэроразведчика.

Відео дня

"Смотрите, что придумал наш враг. Внутри сетка из пластика как основа", — говорится в заметке.

Россияне придумали маскировку в искусственных бревнах деревьев Фото: Сергей Флэш/ Telegram Россияне придумали маскировку в искусственных бревнах деревьев Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Враг, чтобы скрыть оборудование, изготавливает самодельные стволы деревьев: внутри каркас из пластиковой сетки заполняют монтажной пеной и покрывают краской, чтобы снаружи он выглядел как настоящее дерево.

Ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что из-за блокировки Starlink российская армия начала срочно получать собственные спутниковые терминалы, которые уже появляются вблизи фронта. Эти системы работают через российские спутники "Ямал" и "Экспресс", имеют тарельчатые антенны с фиксированным направлением и могут устанавливаться глубоко в тылу, подключаясь к передовым позициям через Wi-Fi-мосты.

Позже он рассказывал, что в России начали испытания беспилотной стратосферной 5G-платформы "Барраж-1", которая должна компенсировать отключенный Starlink. В частности. эта платформа способна дрейфовать на высоте 20-40 км и потенциально обеспечивать связь на больших территориях, а украинские специалисты оценивают ее как цель, которая подвергается поражению зенитно-ракетными комплексами С-300.

Также Фокус писал, что в Украине был замечен российский разведывательный беспилотный аппарат Supercam с изображением птицы на корпусе, вероятно, для маскировки.