Starlink у колоді дерева: українські військові відтворили метод маскування ЗС РФ, — "Флеш" (фото)

Українські військові продемонстрували, як ворог маскує сучасне обладнання на фронті та ховає антени у штучних дерев’яних стовбурах, які виготовлені із монтажної піни та пластику. Радник голови Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов показав, як наші бійці спробували відтворити цю схему, щоб вивчити методи маскування противника.

Як зазначає Сергій Бескрестнов у своєму Telegram, українські військові змогли відтворити "колоду", всередині якої розташований термінал Starlink. Конструкція складається з пластикової сітки, монтажної піни та фарби — матеріалів, що дозволяють точно імітувати дерево.

"Пам'ятаєте мою публікацію, як ворог робить колоди і стовбури дерев з монтажної піни і ховає всередину антени. Ось наші хлопці спробували повторити. Всередині цієї колоди захований Starlink", — написав "Флеш".

Публікація Сергія "Флеш" Бескрестнова у Telegram Фото: Скриншот

Раніше радник Міноборони вже підкреслював, що однією з найактуальніших задач на фронті є виявлення та знищення систем РЕБ, РЕР і пультів управління безпілотниками. Основним елементом таких систем є антена, яку важко замаскувати від досвідченого аеророзвідника.

"Дивіться, що придумав наш ворог. Всередині сітка з пластику як основа", — йдеться в дописі.

Росіяни придумали маскування у штучних колодах дерев Фото: Сергій Флеш/ Telegram Росіяни придумали маскування у штучних колодах дерев Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Ворог, аби приховати обладнання, виготовляє саморобні стовбури дерев: всередині каркас із пластикової сітки заповнюють монтажною піною і покривають фарбою, щоб зовні він виглядав як справжнє дерево.

Раніше радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що через блокування Starlink російська армія почала терміново отримувати власні супутникові термінали, які вже з’являються поблизу фронту. Ці системи працюють через російські супутники "Ямал" та "Експрес", мають тарілчасті антени з фіксованим напрямком і можуть встановлюватися глибоко в тилу, підключаючись до передових позицій через Wi-Fi-мости.

Пізніше він розповідав, що у Росії почали випробування безпілотної стратосферної 5G-платформи "Барраж-1", яка має компенсувати відключений Starlink. Зокрема. ця платформа здатна дрейфувати на висоті 20–40 км і потенційно забезпечувати зв’язок на великих територіях, а українські фахівці оцінюють її як ціль, що піддається ураженню зенітно-ракетними комплексами С-300.

Також Фокус писав, що в Україні було помічено російський розвідувальний безпілотний апарат Supercam із зображенням птаха на корпусі, ймовірно, для маскування.