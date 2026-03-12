Спутник показал удары бомб GBU-57/B по объекту Taleghan-2 Ирана: три отверстия "под линейку" (фото)

В течение первых десяти дней войны в Иране Соединенные Штаты Америки действительно ударили по ядерному объекту Taleghan-2, показали спутниковые фото. По объекту уже прилетало летом 2025 года, его восстановили, а новые изображения показывают, что строительство бетонного укрытия не защитило от противобункерных бомб GBU-57/B. Чем интересны попадания по цели, которую Иран пытался сохранить под многометровым слоем бетона?

Спутниковые фото показали три сквозных отверстия в бетонном укрытии Taleghan-2, написал OSINTер с ником в Jepstein. Изображения получены спутниками Vantor, которые пролетали над важным иранским объектом 14 ноября, 6 марта и 11 марта. Выяснилось, что на фото за 11 марта есть три отверстия на крыше бункера. Привлекает внимание то, что они расположены ровно по центру на одинаковом расстоянии друг от друга, как "под линейку". Аналитики написал, что такой результат может быть после попадания противобункерных бомб GBU-57/B США, которые выпускаются бомбардировщиком B-2.

Кадры последствий попадания по Taleghan-2 появились поздно вечером 11 марта. Кроме изображения с последствиями ударов есть фото за 11 ноября, на котором видно, вероятно, металлический ангар. На фото 4 марта видим, что ангар засыпали грунтом, а под ним виднеется что-то похожее на бетонное перекрытие. Последнее фото — три сквозных отверстия. Аналитик указал координаты ядерного объекта Ирана — это точка с координатами 35.5607, 51.78452. На Google maps видим, что указанный ангар имел ориентировочные размеры 40 на 15 м. Ряд попаданий, условно, почти равен ширине сооружения: то есть бомбы США "положили" рядом через каждые 5 м.

Война в Иране — где расположен ядерный объект Teleghan-2 Ирана Фото: Google Maps

Taleghan-2 — военный объект Ирана в районе Парчин, на котором работают над технологиями создания ядерной бомбы. Здание спрятано под землей к юго-востоку от Тегерана и уже попадало под удар Израиля. Предыдущее попадание с серьезными разрушениями состоялось в октябре 2024 года, но после того режим Корпуса стражей исламской революции восстановил объект. Аналитики Института науки и международной безопасности (ISIS) в феврале 2026 года рассказали, что Taleghan-2 расположен неглубоко, но его защитили железобетонным саркофагом, поверх которого насылали слой земли.

Отметим, Фокус писал о войне в Иране и об ударах США по военным объектам КСИР. Один из таких ударов пришелся на технопарк Пардис, в котором разрабатывали электронику для баллистических ракет и ядерной программы Тегерана. Между тем 11 марта спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф рассказал, что согласно данным разведки, Иран имел 460 кг обогащенного урана и в течение недель мог создать 11 ядерных бомб.

Медиа Politico рассказало о возможных планах Вашингтона относительно войны в Иране. Источники журналистов сказали, что боевые действия могут проводиться минимум до сентября 2026 года.

Напоминаем, 11 марта The New York Times проанализировало, по каким 17 военным объектам США ударил Иран.