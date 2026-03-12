Супутник показав удари бомб GBU-57/B по об'єкту Taleghan-2 Ірану: три отвори "під лінійку" (фото)

Протягом перших десяти днів війни в Ірані Сполучені Штати Америки справді вдарили по ядерному об'єкту Taleghan-2, показали супутникові фото. По об'єкту вже прилітало влітку 2025 року, його відновили, а нові зображення показують, що будівництво бетонного укриття не захистило від протибункерних бомб GBU-57/B. Чим цікаві влучання по цілі, яке Іран намагався зберегти під кількаметровим шаром бетону?

Супутникові фото показали три наскрізні отвори в бетонному укритті Taleghan-2, написав OSINTер з ніком у Jepstein. Зображення отримані супутниками Vantor, які пролітали над важливим іранським об'єктом 14 листопада, 6 березня та 11 березня. З'ясувалось, що на фото за 11 березня є три отвори на даху бункера. Привертає увагу те, що вони розташовані рівно по центру на однаковій відстані один від одного, наче "під лінійку". Аналітики написав, що такий результат може бути після влучання протибункерних бомб GBU-57/B США, які випускаються бомбардувальником B-2.

Кадри наслідків влучання по Taleghan-2 з'явились пізно увечері 11 березня. Окрім зображення з наслідками ударів є фото за 11 листопада, на якому видно, ймовірно, металевий ангар. На фото 4 березня бачимо, що ангар засипали ґрунтом, а під ним видніється щось схоже на бетонне перекриття. Останнє фото — три наскрізних отвори. Аналітик вказав координати ядерного об'єкта Ірану — це точка з координатами 35.5607, 51.78452. На Google maps бачимо, що вказаний ангар мав орієнтовні розміри 40 на 15 м. Рядок влучань, орієнтовно, майже дорівнює ширині споруди: тобто бомби США "поклали" рядком, через кожні 5 м.

Війна в Ірані — де розташований ядерний об'єкт Teleghan-2 Ірану Фото: Google Maps

Taleghan-2 — військовий об'єкт Ірану у районі Парчін, на якому працюють над технологіями створення ядерної бомби. Будівля захована під землею на південний схід від Тегерану і вже потрапляла під удар Ізраїлю. Попереднє влучання з серйозними руйнуваннями відбулось у жовтні 2024 року, але після того режим Корпусу вартових ісламської революції відновив об'єкт. Аналітики Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS) в лютому 2026 року розповіли, що Taleghan-2 розташований неглибоко, але його захистили залізобетонним саркофагом, поверх якого насилали шар землі.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, Фокус писав про війну в Ірані та про удари США по військових об'єктах КВІР. Один з таких ударів прийшовся на технопарк Пардіс, в якому розробляли електроніку для балістичних ракет та ядерної програми Тегерану. Тим часом 11 березня спецпредставник Білого дому Стів Віткофф розповів, що згідно з даними розвідки, Іран мав 460 кг збагаченого урану і протягом тижнів міг створити 11 ядерних бомб.

Медіа Politico розповіло про можливі плани Вашингтона щодо війни в Ірані. Джерела журналістів сказали, що бойові дії можуть проводитись мінімум до вересня 2026 року.

Нагадуємо, 11 березня The New York Times проаналізувало, по яких 17 військових об'єктах США вдарив Іран.