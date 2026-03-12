Сырский заявил, что война перешла в новую стадию: РФ изготавливает 19 тысяч FPV-дронов в сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что российско-украинская война перешла в новую стадию из-за роста роли беспилотников. Он отметил, что украинские военные удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа.

По его словам, россияне сейчас могут производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки. Это привело к увеличению протяженности "килл-зон". Об этом Сырский написал в своем Telegram.

Он предупредил, что Россия все более серьезно подходит к развитию беспилотников, в частности создавая новые подразделения БПЛА.

Сырский сообщил, что до 1 апреля в РФ планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих.

В то же время Украине для победы нужно также наращивать этот компонент. По словам Сырского, в феврале украинские БПЛА поразили более 105,2 тыс. целей противника, четверть из них — на счету группировки Сил беспилотных систем. Дополнительно Силы обороны Украины развивают собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении.

"Также для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных Сил Украины создаются взводы перехватчиков БпЛА. Их задача — уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидронные ружья, средства РЭБ, ситкометы и т.д.", — сообщил Сырский.

Еще один важный компонент в работе беспилотников — наземные роботизированные комплексы, подчеркнул Сырский. Сейчас они преимущественно используют логистические задачи, однако также — инженерные и боевые.

Ранее заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров анонсировал создание новой системы противодействия дронам. Он также рассказал, что Силы обороны сейчас разрабатывают комплексную модель украинского "Железного купола".

Напомним, что Украина вошла в число крупнейших производителей вооружения в мире. По оценкам аналитиков, в 2025 году объем производства оружия в стране достиг примерно 12 млрд долларов. Это позволило Украине подняться примерно на 13-е место среди мировых производителей. При этом рост оборонной индустрии произошел даже несмотря на войну, ракетные удары и ограниченные контракты.

Ранее Фокус рассказывал, что инженеры представили новый проект AquaAirX. В его рамках разрабатывается беспилотник-амфибия AVATAAR. Он способен работать как в воздухе, так и под водой. Такой дрон может взлетать с суши, долетать до цели, после чего погружаться в воду для выполнения разведывательных или боевых задач.