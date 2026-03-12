Сирський заявив, що війна перейшла в нову стадію: РФ виготовляє 19 тисяч FPV-дронів на добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що російсько-українська війна перейшла у нову стадію через зростання ролі безпілотників. Він наголосив, що українські військові утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу.

За його словами, росіяни зараз можуть виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу. Це призвело до збільшення протяжності "кілл-зон". Про це Сирський написав у своєму Telegram.

Він попередив, що Росія все більш серйозно підходить до розвитку безпілотників, зокрема створюючи нові підрозділи БПЛА.

Сирський повідомив, що до 1 квітня в РФ планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

Водночас Україні для перемоги потрібно також нарощувати цей компонент. За словами Сирського, у лютому українські БПЛА уразили понад 105,2 тис. цілей противника, чверть із них — на рахунку угруповання Сил безпілотних систем. Додатково Сили оборони України розвивають власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні.

Відео дня

"Також для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах Збройних Сил України створюються взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання — знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо", — повідомив Сирський.

Ще один важливий компонент у роботі безпілотників — наземні роботизовані комплекси, наголосив Сирський. Наразі вони переважно використовують логістичні завдання, однак також — інженерні та бойові.

Раніше заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров анонсував створення нової системи протидії дронам. Він також розповів, що Сили оборони наразі розробляють комплексну модель українського "Залізного купола".

Нагадаємо, що Україна увійшла до числа найбільших виробників озброєння у світі. За оцінками аналітиків, у 2025 році обсяг виробництва зброї в країні сягнув приблизно 12 млрд доларів. Це дозволило Україні піднятися приблизно на 13-те місце серед світових виробників. При цьому зростання оборонної індустрії відбулося навіть попри війну, ракетні удари та обмежені контракти.

Раніше Фокус розповідав, що інженери представили новий проєкт AquaAirX. У його межах розробляється безпілотник-амфібія AVATAAR. Він здатний працювати як у повітрі, так і під водою. Такий дрон може злітати із суші, долітати до цілі, після чого занурюватися у воду для виконання розвідувальних або бойових завдань.