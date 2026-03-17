Российский завод по производству удобрений, пораженный дронами, будет "стоять" до мая
Российские власти сообщили, что крупный завод по производству азотных удобрений не будет работать до мая после того, как его атаковал украинский БПЛА в прошлом месяце. Речь идет о ПАО "Дорогобуж", который производил около 2 миллионов тонн азотных питательных веществ в год.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
"При благоприятных условиях мы рассчитываем перезапустить некоторые агрегаты завода до мая", — цитирует государственная служба новостей ТАСС слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
В ночь на 25 февраля после атаки дронов загорелся химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области. Завод причастен к изготовлению взрывчатки, находится под санкциями Украины.
Тогда росСМИ сообщали о том, что четыре человека получили ранения и оказались в больнице. А местные власти даже объявляли временное закрытие учебных заведений.
Впоследствии в медиа обнародовали спутниковые снимки, которые показали черное пятно в точке попадания украинских дронов по территории химзавода "Дорогобуж". Тогда было повреждено оборудование для производства аммиачной селитры — компонента взрывчатки, которую затем используют в снарядах Вооруженные силы России.
