Російський завод із виробництва добрив, уражений дронами, "стоятиме" до травня

Російська влада повідомила, що великий завод із виробництва азотних добрив не працюватиме до травня після того, як його атакував український БпЛА минулого місяця. Ідеться про ПАТ "Дорогобуж", що виробляв близько 2 мільйонів тонн азотних поживних речовин на рік.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"За сприятливих умов ми розраховуємо перезапустити деякі агрегати заводу до травня", — цитує державна служба новин ТАСС слова губернатора Смоленської області Василя Анохіна.

У ніч проти 25 лютого після атаки дронів загорівся хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області. Завод причетний до виготовлення вибухівки, перебуває під санкціями України.

Тоді росЗМІ повідомляли про те, що четверо людей отримали поранення та опинилися в лікарні. А місцева влада навіть оголошувала тимчасове закриття навчальних закладів.

Згодом у медіа оприлюднили супутникові знімки, які показали чорну пляму в точці влучання українських дронів по території хімзаводу "Дорогобуж". Тоді було пошкоджено устаткування для виробництва аміачної селітри — компоненту вибухівки, яку потім використовують у снарядах Збройні сили Росії.

Окрім того, у ніч проти 15 березня ударні безпілотники повторно атакували нафтобазу у Тихорецьку Краснодарського краю РФ, через що на території підприємства спалахнула пожежа.