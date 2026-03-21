Во Францию прибыл танкер "Яков Гаккель" с российским сжиженным природным газом. СПГ используют в производстве боеприпасов, в том числе и дальнобойных авиационных крылатых ракет класса "воздух — земля" Storm Shadow.

К французскому порту Монтуар-де-Бретань 20 марта пристал танкер "Яков Гаккель" под флагом Багамских островов. На это обратили внимание в российском пропагандистском канале "Russians With Attitude".

Отмечается, что во время энергетического кризиса судно транспортирует "недружественной стране" российский газ, выполняя таким образом обязательства по долгосрочным контрактам.

Судя по обнародованным данным, судно вышло 11 марта из российского порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Танкер "Яков Гаккель" возле порта Монтуар Фото: скриншот

При этом 20 марта Франция захватила в Средиземном море "теневой" танкер Deyna, который ходил под флагом Мозамбика, удивляются россияне. А 10 марта город Брянск был поражен британскими/французскими ракетами Storm Shadow, напоминают российские пропагандисты.

Таким образом Россия, пытаясь заработать, поставляет энергоносители Франции, которая производит оружие для Украины, сделали вывод на канале.

Напомним, российское судно Arctic Metagaz, которое попало под удар дронов в Средиземном море, в результате взрыва потеряло значительную часть борта. БПЛА попали в машинное отделение газового танкера.

Фокус писал, что Россия, игнорируя блокаду США, отправила на Кубу два танкера. Первый танкер Sea Horse под флагом Гонконга, который перевозит 27 тысяч тонн российского газа, должен прибыть в понедельник. Второй танкер "Анатолий Колодкин" под российским флагом везет примерно 100 тыс. тонн сырой нефти и должен прибыть на остров 4 апреля.