До Франції прибув танкер "Яков Гаккель" з російським зрідженим природним газом. СПГ використовують у виробництві боєприпасів, зокрема й далекобійних авіаційних крилатих ракет клас "повітря — земля" Storm Shadow.

До французького порту Монтуар-де-Бретань 20 березня пристав танкер "Яков Гаккель" під прапором Багамських островів. На це звернули увагу у російському пропагандистському каналі "Russians With Attitude".

Зазначається, що під час енергетичної кризи судно транспортує "недружній країні" російський газ, виконуючи таким чином зобов'язання за довгостроковими контрактами.

Судячи з оприлюднених даних, судно вийшло 11 березня з російського порту Сабетта у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Танкер "Яков Гаккель" біля порту Монтуар Фото: скріншот

При цьому 20 березня Франція захопила в Середземному морі "тіньовий" танкер Deyna, який ходив під прапором Мозамбіку, дивуються росіяни. А 10 березня місто Брянськ було уражене британськими/французькими ракетами Storm Shadow, нагадують російські пропагандисти.

Таким чином Росія, намагаючись заробити, постачає енергоносії Франції, яка виробляє зброю для України, зробили висновок на каналі.

