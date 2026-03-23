"Будет практически заблокирована": Иран угрожает заминировать Персидский залив

Совет обороны Ирана угрожает заблокировать Персидский залив в дополнение к Ормузскому проливу, если атаки на страну будут продолжаться. Для блокировки они обещают использовать мины.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что США рассматривают планы оккупации или блокады стратегически важного для Ирана острова Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть Орзский пролив. Об этом сообщило издание The Guardian.

В заявлении подчеркнули, что любая попытка американо-израильских сил атаковать побережье или острова Ирана приведет к заминированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе и на побережье различными типами морских мин, включая плавучие мины, которые можно выпускать с побережья.

"В таком случае весь Персидский залив практически надолго окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу. На этот раз вместе с Ормузским проливом весь Персидский залив будет практически заблокирован, и ответственность за это будет лежать на стороне, которая угрожает", — отметили в Совете обороны Ирана.

Ранее Иран пообещал погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям в ответ на закрытие Ормузского пролива.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать электростанции в Иране, начиная от крупнейшей из них, если в течение 48 часов Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив.

21 марта Трамп заявлял, что США могут прекратить войну в Иране, потому что почти достигли поставленных целей. Причем администрация президента США уже готовится к мирным переговорам с Ираном. К обсуждениям привлечены Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Напоминаем, 23 марта медиа The Washington Post рассказало о действиях Ирана на Ближнем Востоке и объяснило, почему Тегеран выбрал путь эскалации.