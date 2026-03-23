"Буде практично заблокована": Іран погрожує замінувати Перську затоку

Рада оборони Ірану погрожує заблокувати Перську затоку на додачу до Ормузької протоки, якщо атаки на країну будуть продовжуватися. Для блокування вони обіцяють використовувати міни.

Заява була зроблена на фоні інформації про те, що США розглядають плани окупації або блокади стратегічно важливого для Ірану острова Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити Орзьку протоку. Про це повідомило видання The Guardian.

У заяві наголосили, що будь-яка спроба американсько-ізраїльських сил атакувати узбережжя або острови Ірану призведе до замінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці та на узбережжі різними типами морських мін, включаючи плавучі міни, які можна випускати з узбережжя.

"У такому разі вся Перська затока практично надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки. Цього разу разом з Ормузькою протокою вся Перська затока буде практично заблокована, і відповідальність за це лежатиме на стороні, яка погрожує", — наголосили в Раді оборони Ірану.

Відео дня

Раніше Іран пообіцяв занурити у пітьму країни Перської затоки, якщо Сполучені Штати завдадуть удари по іранських електростанціях у відповідь на закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв знищувати електростанції у Ірані, починаючи від найбільшої з них, якщо протягом 48 годин Тегеран повністю не відкриє Ормузьку протоку.

21 березня Трамп заявляв, що США можуть припинити війну в Ірані, бо майже досягнули поставлених цілей. Причому адміністрація президента США вже готується до мирних переговорів з Іраном. До обговорень залучені Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Нагадуємо, 23 березня медіа The Washington Post розповіло про дії Ірану на Близькому Сході та пояснило, чому Тегеран обрав шлях ескалації.