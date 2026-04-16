Генерал-майор Николюк стал командующим ОК "Восток" вместо Братишко: чем известен топофицер ВСУ

Командир 20 корпуса Вооруженных сил Украины, генерал-майор Виктор Николюк стал командующим Оперативного командования "Восток", сообщил Генштаб ВСУ. Топофицер заменит предыдущего руководителя, бригадного генерала Дмитрия Братишко, который руководил восточной группировкой во время потери Северска в конце 2025 года. Какой боевой и карьерный путь нового командующего ОК "Восток"?

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов официально представил бойцам ВСУ нового руководителя ОК "Восток" Виктора Николюка, говорится в сообщении на странице Facebook командования. Уточняется, что Дмитрий Братишка ушел на новое место службы. Согласно данным медиа "Украинская правда", экс-командующий ОК "Восток" ушел "на повышение". Фокус собрал информацию о перестановках в ВСУ и о главных военных достижениях генерал-майора Николюка, который возглавил важное направление фронта 16 апреля.

В сообщении командования отмечается, что Шаповалов пожелал успехов Братишке и выслушал оперативный отчет о ситуации на фронте. При этом нет объяснений, почему провели перестановку. На странице Facebook Николюка и 20 корпуса ВСУ пока нет комментариев по ситуации. Как рассказали источники УП, возможная причина назначений — события в Северске в конце 2025 года: на этом же основании якобы сняли с командования руководителя 11 корпуса Александра Синченко.

Заметим, Генштаб ВСУ официально не объяснял, почему сменили руководителей ОК "Восток" и 11 корпуса. При этом первые снятия с должности состоялись 11 апреля 2026 года, тогда как потеря Северска, согласно данным проекта DeepState, произошла с 24 ноября по 23 декабря 2025 года. Собеседники журналистов объяснили, что возможная причина ухудшения ситуации на этом отрезке фронта — плохие погодные условия, когда ВС РФ прорвались, используя туман.

Изменения в ОК Восток — ситуация в Северске 24 ноября 2025 года, DeepState Фото: DeepState Изменения в ОК Восток — ситуация в Северске 23 декабря 2025 года, DeepState Изменения в ОК Восток — ситуация в Северске 16 апреля 2026 года, DeepState

Командование не уточнило, какую новую должность получил Дмитрий Братишка. При этом новый глава ОК "Восток" будет заниматься отрезком фронта, который на 11 км стал ближе к Славянску.

Виктор Николюк — биография

Виктор Николюк — 50-летний генерал-майор ВСУ, который с весны 2025 года командовал 20 корпусом ВСУ (17, 23, 31, 33, 141 бригады, батальоны разведки, артиллерии и другие). В первые дни российского вторжения украинский топофицер защищал Чернигов, возглавляя ОК "Север", и 10 марта 2022 года получил звание "Герой Украины". После этого его назначили командовать подготовкой бойцов в Сухопутных войсках, но быстро перевели на боевую должность — стал начальником штаба ОТГ "Донецк". Перед большой войной, с 2013 по 2017 годы офицер возглавлял 92 бригаду им. Ивана Сирко.

Аналитики DeepState отметили, что генерал-майор Николюк ранее руководил одним 20-м корпусом, а теперь в его подчинении будет пять корпусов, которые держат оборону на восточном направлении — от Сум до Херсона. Также они назвали других командиров, которые вместе с новым командующим будут заниматься обороной — это командующий Группировки Объединенных сил Михаил Драпатий и командующий Оперативного командования "Юг" Михаил Сидоренко.

Отметим, Фокус писал о других увольнениях и назначениях в ВСУ. Например, в декабре 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении командующими Воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко, который занимался системой ПВО в Одесской области.

Напоминаем, в январе 2026 года Фокус опросил экспертов относительно изменений в Силах обороны, которые затронули начальника СБУ Василия Малюка.