Генерал-майор Ніколюк став командувачем ОК "Схід" замість Братішка: чим відомий топофіцер ЗСУ

Командир 20 корпусу Збройних сил України, генерал-майор Віктор Ніколюк став командувачем Оперативного командування "Схід", повідомив Генштаб ЗСУ. Топофіцер замінить попереднього очільника, бригадного генерала Дмитра Братішка, кий керував східним угрупуванням під час втрати Сіверська в кінці 2025 року. Який бойовий та кар'єрний шлях нового командувача ОК "Схід"?

Командувач Сухопутними військами генерал-майор Геннадій Шаповалов офіційно представив бійцям ЗСУ нового очільника ОК "Схід" Віктора Ніколюка, ідеться у дописі на сторінці Facebook командування. Уточнюється, що Дмитро Братішка пішов на нове місце служби. Згідно з даними медіа "Українська правда", екскомандувач ОК "Схід" пішов "на підвищення". Фокус зібрав інформацію про перестановки в ЗСУ та про головні військові здобутки генерал-майора Ніколюка, який очолив важливий напрямок фронту 16 квітня.

У повідомленні командування зауважується, що Шаповалов побажав успіхів Братішці та вислухав оперативний звіт про ситуацію на фронті. При цьому немає пояснень, чому провели перестановку. На сторінці Facebook Ніколюка та 20 корпусу ЗСУ поки що немає коментарів щодо ситуації. Як розповіли джерела УП, можлива причина призначень — події у Сіверську в кінці 2025 року: на цій же підставі начебто зняли з командування очільника 11 корпусу Олександра Сінченка.

Відео дня

Зауважмо, Генштаб ЗСУ офіційно не пояснював, чому змінили очільників ОК "Схід" та 11 корпусу. При цьому перші зняття з посади відбулись 11 квітня 2026 році, тоді як втрата Сіверська, згідно з даними проєкту DeepState, сталась 24 листопада по 23 грудня 2025 року. Співрозмовники журналістів пояснили, що можлива причина погіршення ситуації на цьому відтинку фронту — погані погодні умови, коли ЗС РФ прорвались, використовуючи туман.

Зміни в ОК Схід — ситуація в Сіверську 24 дистопада 2025 року, DeepState Фото: DeepState Зміни в ОК Схід — ситуація в Сіверську 23 грудня 2025 року, DeepState Зміни в ОК Схід — ситуація в Сіверську 16 квітня 2026 року, DeepState

Командування не уточнило, яку нову посаду отримав Дмитро Братішка. При цьому новий очільник ОК "Схід" займатиметься відтинком фронту, який на 11 км став ближчим до Слов'янська.

Віктор Ніколюк — біографія

Віктор Ніколюк — 50-річний генерал-майор ЗСУ, який з весни 2025 року командував 20 корпусом ЗСУ (17, 23, 31, 33, 141 бригади, батальйони розвідки, артилерії та інші). У перші дні російського вторгнення український топофіцер боронив Чернігів, очолюючи ОК "Північ", і 10 березня 2022 року отримав звання "Герой України". Після цього його призначили командувати підготовкою бійців в Сухопутних військах, але швидко перевели на бойову посаду — став начальником штабу ОТУ "Донецьк". Перед великою війною, з 2013 по 2017 роки офіцер очолював 92 бригаду ім. Івана Сірка.

Аналітики DeepState зауважили, що генерал-майор Ніколюк раніше керував одним 20-м корпусом, а тепер у його підпорядкуванні буде п'ять корпусів, які тримають оборону на східному напрямку — від Сум до Херсона. Також вони назвали інших командирів, які разом з новим командувачем займатимуться обороною — це командувач Угрупування Об'єднаних сил Михайло Драпатий та командувач Оперативного командування "Південь" Михайло Сидоренко.

Зазначимо, Фокус писав про інші звільнення та призначення у ЗСУ. Наприклад, у грудні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення командувачами Повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка, який займався системою ППО в Одеській області.

Нагадуємо, у січні 2026 року Фокус опитав експертів щодо змін у Силах оборони, які зачепили начальника СБУ Василя Малюка.