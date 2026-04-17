Объективный контроль удара ССО по базе "Рубикона" РФ: какие объекты точно сгорели, — OSINT (карта)

Во время миссии Сил специальных операций Вооруженных сил Украины высокоточные Middle-strike попали по трем складам Центра перспективных беспилотных технологий (ЦПБТ) "Рубикон" возле поселка Мангуш под Мариуполем, установили OSINT-аналитики. Вооруженные силы Российской Федерации потеряли важный логистический центр, который поставлял оружие и технику на фронт в Украине. Какие ценные объекты потеряли ВС РФ благодаря удару на расстоянии более 100 км от линии боев и что показали кадры контроля с места событий?

Для удара по базе "Рубикон" ВС РФ украинские спецназовцы использовали девять ударных дронов, говорится в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно". После серии поражений загорелся самый большой склад: огонь охватил 70% от площади крыши 2300 кв. км. Другие цели — склад с пристройкой 350 кв. м и еще одно складское помещение на 350 кв. м. Кадры с места событий под Мангушем также показали российские грузовики вокруг логистического объекта. Из этого сделали вывод, что на базе могли храниться важные ресурсы ВС РФ (оружие, БК, военная техника), объяснили аналитики.

OSINTеры "КиберБорошна" привели данные объективного контроля удара по базе "Рубикон", сделанном на основе видео ССО и видео из-под Мангуша, которые появились в сети. В итоге установили координаты точки попаданий и масштабы поражения.

Відео дня

Цель 1 — склад площадью 2300 кв. м. По нему попало сразу пять дронов ССО: два — в крышу, один — в грузовой трал, который стоял рядом. Кадры, снятые случайным свидетелем, позволили установить, что огонь охватил 70% периметра.

Цель 2 — склад (с пристройкой) на 350 кв. м. Попало два БпЛА: один — основное сооружение склада, второй — в пристройку.

Цель 3 — склад на 350 кв. м: еще два дрона ССО. Зафиксировали попадание по складу и по тралу рядом.

Как подтверждение, приводится инфографика, на которой сопоставили пламя и объекты на видео ССО. Видим, какие квадраты-здания охвачены пламенем после попадания дронов. Между тем свидетель с камерой находился в точке 47.07324, 37.303 — это северная окраина Мангуша на расстоянии около 112 км от линии фронта (согласно карте проекта DeepState).

Атака дронов ВСУ — точки попадания ССО по базе "Рубикон" под Мангушем 16-17 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналитики объяснили, почему база "Рубикон" — это на самом деле логистический центр ВС РФ, который обеспечивает ресурсами российскую армию. Во-первых, на фото за июнь 2025 года на указанной площадке зафиксировали почти полтора десятка военных машин: девять тралов (черные) и семь грузовиков (желтые). Во-вторых, рядом идет трасса М14, которая соединяет Донецк и Мелитополь, и по этой трассе следуют военные грузы для подразделений ВС РФ в Донецкой и Запорожской областях.

Атака дронов ВСУ — грузовики на базе "Рубикон" под Мангушем 6 июня 2025 года Фото: Telegram / КіберБорошно

Атака дронов ВСУ — инцидент на базе "Рубикон" 17 апреля

Отметим, Фокус писал об атаке дронов ВСУ на базу "Рубикон", которая произошла в ночь с 16 на 17 марта. Соответствующие кадры поражения опубликовали в соцсетях Сил специальных операций ВСУ. Указывается, чтобы месторасположение базы — населенный пункт Мангуш под Мариуполем: расстояние до линии фронта — более 100 км.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил о других попаданиях. Среди них — уничтожение двух РЛС в приграничных регионах Российской Федерации с радиусом покрытия 300-600 км.

Напоминаем, 16 апреля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди показал кадры попадания по поре Туапсе, расположенного на расстоянии 500-700 км от Украины. Тем временем бойцы 1 корпуса "Азов" НГУ показали, как парят дронами над Донецком и берут под контроль логистику ВС РФ.