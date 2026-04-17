Об'єктивний контроль удару ССО по базі "Рубікону" РФ: які об'єкти точно згоріли, — OSINT (карта)

Під час місії Сил спеціальних операцій Збройних сил України високоточні Middle-strike влучили по трьох складах Центру перспективних безпілотних технологій (ЦПБТ) "Рубікон" біля селища Мангуш під Маріуполем, встановили OSINT-аналітики. Збройні сили Російської Федерації втратили важливий логістичний центр, який постачав зброю та техніку на фронт в Україні. Які цінні об'єкти втратили ЗС РФ завдяки удару на відстані понад 100 км від лінії боїв і що показали кадри контролю з місця подій?

Для удару по базі "Рубікон" ЗС РФ українські спецпризначенці використали дев'ять ударних дронів, ідеться у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". Після серії уражень загорівся найбільший склад: вогонь охопив 70% від площі даху 2300 кв. км. Інші цілі — склад з прибудовою 350 кв. м та ще одне складське приміщення на 350 кв. м. Кадри з місця подій під Мангушем також показали російські вантажівки навколо логістичного об'єкта. З цього зробили висновок, що на базі могли зберігатись важливі речі ЗС РФ (зброя, БК, військова техніка), пояснили аналітики.

OSINTери "КіберБорошна" навели дані об'єктивного контролю удару по базі "Рубікон", зробленому на основі відео ССО та відео з-під Мангуша, які з'явились у мережі. В підсумку встановили координати точки влучань та масштаби ураження.

Ціль 1 — склад площею 2300 кв. м. По ньому влучило відразу п'ять дронів ССО: два — у дах, один — у вантажний трал, який стояв поруч. Кадри, зняті випадковим свідком, дозволили встановити, що вогонь охопив 70% периметру.

Ціль 2 — склад (з прибудовою) на 350 кв. м. Влучило два БпЛА: один — основну споруду складу, другий — у прибудову.

Ціль 3 — склад на 350 кв. м: ще два дрони ССО. Зафіксували влучання по складу та по тралу поруч.

Як підтвердження, наводиться інфографіка, на якій співставили полум'я та об'єкти на відео ССО. Бачимо, які квадрати-будівлі охоплені полум'ям після влучання дронів. Тим часом свідок з камерою перебував у точці 47.07324, 37.303 — це північна околиця Мангуша на відстані близько 112 км від лінії фронту (відповідно до карти проєкту DeepState).

Атака дронів ЗСУ — точки влучання ССО по базі "Рубікон" під Мангушем 16-17 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналітики пояснили, чому база "Рубікон" — це насправді логістичний центр ЗС РФ, який забезпечує ресурсами російську армію. По-перше, на фото за червень 2025 року на вказаному майданчику зафіксували майже півтора десятка військових машин: дев'ять тралів (червні) та сім вантажівок (жовті). По-друге, поруч іде траса М14, яка з'єднує Донецьк та Мелітополь, і цією трасою прямують військові вантажі для підрозділів ЗС РФ у Донецькій та Запорізькій областях.

Атака дронів ЗСУ — вантажівки на базі "Рубікон" під Мангушем 6 червня 2025 року Фото: Telegram / КіберБорошно

Атака дронів ЗСУ — інцидент на базі "Рубікон" 17 квітня

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів ЗСУ на базу "Рубікон", яка сталась в ніч з 16 на 17 березня. Відповідні кадри ураження опублікували у соцмережах Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вказується, щоб місцерозташування бази — населений пункт Мангуш під Маріуполем: відстань до лінії фронту — понад 100 км.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив про інші влучання. Серед них — знищення двох РЛС у прикордонних регіонах Російської Федерації з радіусом покриття 300-600 км.

Нагадуємо, 16 квітня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді показав кадри влучання по пору Туапсе, розташованого на відстані 500-700 км від України. Тим часом бійці 1 корпусу "Азов" НГУ показали, як ширяють дронами над Донецьком та беруть під контроль логістику ЗС РФ.