Drone Deal с Ближним Востоком: Зеленский заявил о совместном производстве перехватчиков "Шахедов"

Украина заключила соглашения по безопасности Drone Deal с тремя странами Ближнего Востока и предоставила партнерам лицензию на производство дешевых дронов-перехватчиков, сказал президент Владимир Зеленский в интервью медиа CNN.

Drone Deal охватывают, среди прочего, использование украинского оборонного опыта, программное обеспечение и создание совместной компании по производству дронов, пояснил глава государства. Кроме того, упоминалось предоставление перехватчиков партнерам с Ближнего Востока, но не ясно, идет ли речь об экспорте готовой продукции украинской компании или о новых изделиях совместного предприятия.

Интервью Зеленского CNN появилось вечером 22 апреля. В 15-минутном разговоре коснулись вопросов войны в Иране и того, как Украина может помочь странам Ближнего Востока справиться с атаками дронов-камикадзе "Шахед". Президент сообщил, что Drone Deal заключили с тремя странами — с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Катаром. По словам главы государства, речь идет о трех направлениях сотрудничества. Первое направление — это украинский опыт, второе — обучение военных и софт для "интеграции различного военного оборудования в единую систему". Следующие направления — это "недорогие дроны и линии совместного производства для их изготовления".

Президент не назвал модель перехватчиков, которые Украина будет производить на совместных предприятиях на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что "Шахед" за 80-130 тыс. долл. будут сбивать не ракетами за 3-4 млн долл., а перехватчиками за 10 тыс. долл. Кроме того, Зеленский отметил пользу от прекращения огня в Персидском заливе, поскольку тогда не гибнут люди, и отметил, что Украина хотела бы помочь США справиться с угрозами от Ирана.

Оборонные технологии Украины — Зеленский о Drone Deal 23 апреля Фото: Скриншот

Оборонные технологии Украины — детали

Отметим, Фокус писал об оборонных технологиях Украины, которыми заинтересовались страны Ближнего Востока после начала войны в Иране и ударов иранских "Шахедов". Среди прочего, речь шла о перехватчиках, которые стали дешевой альтернативой дорогим ракетам, которыми ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар сбивали воздушные цели. Аналитики выделили четыре модели — P1-SUN (цена 1 тыс. долл.), Sting (2 тыс. долл.), Octopus-100 (2-3 тыс. долл.), Bullet (1 тыс. долл.). Указанные модели дронов стартуют с наземных пусковых платформ, но 20 апреля в сети появились первые кадры пуска Sting с морских платформ: отмечается, что это поможет сбивать "Шахеды", которые подходят морем.

Напоминаем, 23 апреля медиа Reuters сообщило, что украинские оборонные технологии уже используются на войне в Иране.