Drone Deal з Близьким Сходом: Зеленський заявив про спільне виробництво перехоплювачів "Шахедів"
Україна уклала безпекові угоди Drone Deal з трьома країнами Близького Сходу та надала партнерам ліцензію на виробництво дешевих перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", ідеться в інтерв'ю президента Володимира Зеленського медіа CNN.
Drone Deal охоплюють, серед іншого, використання українського оборонного досвіду, програмне забезпечення та створення спільної компанії з виробництва дронів, пояснив глава держави. Крім того, згадувалось надання перехоплювачів партнерам з Близького Сходу, але не ясно, чи ідеться про експорт готової продукції української компанії чи про нові вироби спільного підприємства.
Інтерв'ю Зеленського CNN з'явилось увечері 22 квітня. У 15-хвилинній розмові торкнулись питань війни в Ірані й того, як Україна може допомогти країнам Близького Сходу впоратись з атаками дронів-камікадзе "Шахед". Президент повідомив, що Drone Deal уклали з трьома країнами — з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Катаром. Зі слів глави держави, ідеться про три напрямки співпраці. Перший напрямок — це український досвід, другий — навчання військових та софт для "інтеграції різного військового обладнання в єдину систему". Наступні напрямки — це "недорогі дрони та лінії спільного виробництва для їх виготовлення".
Президент не назвав модель перехоплювачів, які Україна вироблятиме на спільних підприємствах на Близькому Сході. При цьому наголошується, що "Шахед" за 80-130 тис. долю збиватимуть не ракетами за 3-4 млн дол., а перехоплювачами за 10 тис. дол. Крім того, Зеленський відзначив користь від припинення вогню у Перській затоці, оскільки тоді не гинуть люди, і зауважив, що Україна хотіла б допомогти США впоратись з загрозами від Ірану.
Оборонні технології України — деталі
Зазначимо, Фокус писав про оборонні технології України, якими зацікавились країни Близького Сходу після початку війни в Ірані та ударів іранських "Шахедів". Серед іншого, ішлося про перехоплювачі, які стали дешевою альтернативою дорогим ракетам, якими ОАЕ, Саудівська Аравія та Катаром збивали повітряні цілі. Аналітики виділили чотири моделі — P1-SUN (ціна 1 тис. дол.), Sting (2 тис. дол.), Octopus-100 (2-3 тис. дол.), Bullet (1 тис. дол.). Вказані моделі дронів стартують з наземних пускових платформ, але 20 квітня у мережі з'явились перші кадри пуску Sting з морських платформ: зауважується, що це допоможе збивати "Шахеди", які підходять морем.
Нагадуємо, 23 квітня медіа Reuters повідомило, що українські оборонні технології вже використовуються на війні в Ірані.