Как стартует обновленная ракета-дрон Ruta 2 и какой будет дальность: с ИИ и новыми крыльями (видео)

Ракета-дрон Ruta Block ("Рута"), которая находится на вооружении Вооруженных сил Украины, модернизировалась и отныне будет лететь на расстояние 700 км, рассказали аналитики. Компания-производитель из Нидерландов провела успешные испытания Ruta Block и показала, как стартует гладкая "труба", на которой со щелчком открывают крылья в полете. Какие технические обновления увеличили боевую эффективность и дальность полета обновленной "Руты" ВСУ?

Изобретение нидерландской компании Destinus Ruta Block 2 получило сложные крылья и рулевые поверхности, говорится в материале портала Defense Express. Благодаря новациям ракету-дрон смогут запускать не только с наземных или морских пусковых, а даже с самолетов и герметичных стартовых контейнеров. Ко всему, увеличили боевую часть до 250 кг и дальность до 700 км. На видео с кадрами испытания видим Ruta Block 2, как взлетает, как обычно, с наземной пусковой. В кадре — короткие объяснения возможностей обновленного средства поражения, на которые обратили внимание аналитики.

Ракета Рута ВСУ — как стартует Ruta Block 2 от Destinus, 23 апреля 2026 года

Аналитики исследовали кадры пуска Ruta Block 2, которые появились в сети 23 апреля. Под записью производитель объяснил, что разработка — это ответ на запрос Европы иметь больше дальнобойного оружия и масштабируемое производство. Отмечается, что могут выполнить оба требования. Также есть краткое описание изменений, которые внесли в новую ракету — это "складные крылья, встроенный ускоритель, формфактор, совместимый с контейнерами". Уточняется, что Ruta Block 2 стала более компактна и поэтому ее можно запускать с "наземных, стационарных и морских платформ".

В материале также приводится оценка технический директор Тима Мозера, который пояснил, что ракету легче перевозить и хранить, ее можно плотнее компоновать на складах, и также легче приспособить для пусков с разных платформ. При этом на Defense Express написали, что ракету "можно будет запускать с истребителей". Также они отметили ускоренный процесс разработки: только в январе 2026 года появился проект, а уже через 3-4 месяца — рабочее изделие.

Основные характеристики ракеты-дрона Ruta Block 2:

вес боевой части — 250 кг;

дальность — 700 км;

варианты пуска — наземный, морской, контейнерный (официально), с воздуха (по оценке аналитиков);

наведение — различные режимы наведения и использование технологий ИИ;

конструкция — складные крылья, линейный ускоритель, рулевые поверхности, стелс-технологии, легкое масштабирование, компоненты собственного производства.

Заметим, можно сравнить характеристики Ruta Block 1, которые есть в открытых источниках, и Ruta Block 2. Сравнительная таблица показывает, что новая ракета-дрон существенно потяжелела и летит вдвое дальше.

Ракета Рута ВСУ — сравнение Ruta Block 1 и Ruta Block 2 Фото: Фокус

Ракета Рута ВСУ — детали

Отметим, о первом появлении ракеты "Рута", которую могут получить ВСУ, стало известно в декабре 2024 года. На одной из оружейных выставок показали ракету-дрон: аппарат запускался с наземных пусковых установок и на старте имел жестко закрепленные крылья. После этого президент Владимир Зеленский сообщил об успешных боевых испытаниях. Кроме того, в октябре 2025 глава государства сказал о ракете-дроне "Рута", которую используют в комплексе с крылатой ракетой "Фламинго". Ко всему, в апреле 2026 года на День оружейника вспомнили, что Силы обороны действительно используют это средство поражения, вместе с другим, которые есть в арсенале Украины.

