Як стартує оновлена ракета-дрон Ruta 2 і якою буде дальність: з ШІ та новими крилами (відео)

Ракета-дрон Ruta Block ("Рута"), яка перебуває на озброєнні Збройних сил України, модернізувалась і відтепер летітиме на відстань 700 км, розповіли аналітики. Компанія-виробник з Нідерландів провела успішні випробування Ruta Block і показала, як стартує гладка "труба", на якій з клацанням відкривають крила у польоті. Які технічні оновлення збільшили бойову ефективність та дальність польоту оновленої "Рути" ЗСУ?

Винахід нідерландської компанії Destinus Ruta Block 2 отримав складні крила та рульові поверхні, ідеться у матеріалі порталу Defense Express. Завдяки новаціям ракету-дрон зможуть запускати не лише з наземних чи морських пускових, а навіть з літаків та герметичних стартових контейнерів. До всього, збільшили бойову частину до 250 кг та дальність до 700 км. На відео з кадрами випробування бачимо Ruta Block 2, як злітає, як зазвичай, з наземної пускової. У кадрі — короткі пояснення можливостей оновленого засобу ураження, на яких звернули увагу аналітики.

Ракета Рута ЗСУ — як стартує Ruta Block 2 від Destinus, 23 квітня 2026 року

Аналітики дослідили кадри пуску Ruta Block 2, які з'явились у мережі 23 квітня. Під записом виробник пояснив, що розробка — це відповідь на запит Європи мати більше далекобійної зброї й масштабоване виробництво. Наголошується, що можуть виконати обидві вимоги. Також є короткий опис змін, які внесли у нову ракету — це "складані крила, вбудований прискорювач, формфактор, сумісний з контейнерами". Уточнюється, що Ruta Block 2 стала більш компактна і тому її можна запускати з "наземних, стаціонарних та морських платформ".

У матеріалі також наводиться оцінка технічний директор Тіма Мозера, який пояснив, що ракету легше перевозити та зберігати, її можна щільніше компонувати на складах, і також легше пристосувати для пусків з різних платформ. При цьому на Defense Express написали, що ракету "можна буде запускати з винищувачів". Також вони зауважили на прискореному процесі розробки: лише у січні 2026 року з'явився проєкт, а вже через 3-4 місяці — робочий виріб.

Основні характеристики ракети-дрона Ruta Block 2:

вага бойової частини — 250 кг;

дальність — 700 км;

варіанти пуску — наземний, морський, контейнерний (офіційно), з повітря (за оцінкою аналітиків);

наведення — різні режими наведення та використання технологій ШІ;

конструкція — складані крила, лінійний прискорювач, рульові поверхні, стелс-технології, легке масштабування, компоненти власного виробництва.

Зауважмо, можна порівняти характеристики Ruta Block 1, які є у відкритих джерелах, та Ruta Block 2. Порівняльна таблиця показує, що нова ракета-дрон суттєво поважчала і летить удвічі далі.

Ракета Рута ЗСУ — порівняння Ruta Block 1 та Ruta Block 2 Фото: Фокус

Ракета Рута ЗСУ — деталі

Зазначимо, про першу появу ракети "Рута", яку можуть отримати ЗСУ, стало відомо у грудні 2024 році. На одній зі збройних виставок показали ракету-дрон: апарат запускався з наземних пускових установок та на старті мав жорстко закріплені крила. Після цього президент Володимир Зеленський повідомив про успішні бойові випробування. Крім того, у жовтні 2025 глава держави сказав про ракету-дрон "Рута", яку використовують у комплексі з крилатою ракетою "Фламінго". До всього, у квітні 2026 року на День зброяра згадали, що Сили оборони справді використовують цей засіб ураження, разом з іншим, які є в арсеналі України.

