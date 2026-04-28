После скандала с 14 ОМБр: в Минобороны рассказали, сколько бригад имеют проблемы с поставками продуктов

В Министерстве обороны заявили о том, в рамках проверки были выявлены случаи недостаточного снабжения продуктов на отдаленные позиции в трех бригадах. В то же время в ведомстве отметили, что работают с Генеральным штабом по решению этой проблемы.

В Минобороны отметили, что случаи недостаточного снабжения питания к позициям военных были выявлены в 30-й, 128-й бригадах ВСУ и в 108-й бригаде ТрО ВСУ. Об этом говорится в Telegram ведомства.

Ситуацию в 14-й бригаде в Минобороны назвали показательной: сейчас комиссия Сухопутных войск проводит расследование. При этом командир бригады был снят с должности.

"Главком генерал Сырский приказал командующим группировок и корпусов до 20 мая проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения. Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия", — отметили в Минобороны.

Відео дня

Скандал с недостаточным снабжением продуктов в 14-й бригаде ВСУ

Напомним, что 23 апреля в соцсетях распространили фото критически истощенных украинских военных из 14-й бригады ВСУ, которые якобы остались без еды и воды на позициях. Жена военного, который находится с собратьями на передовой, рассказала, что еды не было по 17 дней.

В Министерстве обороны Украины заявили, что на инцидент уже обратили внимание соответствующие командующие, а командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль. А в Генштабе ВСУ заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих на позициях, также было потеряно несколько позиций.

24 апреля украинские бойцы, которые 2,5 недели находились на передовых позициях без питания, получили еду.

