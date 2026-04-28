Після скандалу з 14 ОМБр: у Міноборони розповіли, скільки бригад мають проблеми з постачанням продуктів

У Міністерстві оборони заявили про те, в межах перевірки було виявлено випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції в трьох бригадах. Водночас у відомстві зазначили, що працюють з Генеральним штабом щодо вирішення цієї проблеми.

У Міноборони зазначили, що випадки недостатнього постачання харчування до позицій військових було виявлено в 30-й, 128-й бригадах ЗСУ та в 108-й бригаді ТрО ЗСУ. Про це йдеться у Telegram відомства.

Ситуацію в 14-й бригаді у Міноборони назвали показовою: наразі комісія Сухопутних військ проводить розслідування. При цьому командира бригади було знято з посади.

"Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", — наголосили в Міноборони.

Відео дня

Скандал з недостатнім постачанням продуктів у 14-й бригаді ЗСУ

Нагадаємо, що 23 квітня у соцмережах поширили фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади ЗСУ, які начебто залишилися без їжі та води на позиціях. Дружина військового, який перебуває з побратимами на передовій, розповіла, що їжі не було по 17 днів.

У Міністерстві оборони України заявили, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі, а командир 14-ї бригади взяв це питання на контроль. А в Генштабі ЗСУ заявили, що командування бригади приховувало реальний стан справ з забезпеченням військовослужбовців на позиціях, також було втрачено кілька позицій.

24 квітня українські бійці, які 2,5 тижні перебували на передових позиціях без харчування, отримали їжу.

Раніше Фокус розповідав, яка реформа харчування насправді потрібна українській армії.