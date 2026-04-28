"Реалии войны": в 128 ОГШБр отрицают недостаточное обеспечение военных продуктами

В сообщении Минобороны Украины 28 апреля было сказано о некоторых подразделениях ВСУ, которые выполняют боевые задачи на отдаленных позициях, но нерегулярно обеспечиваются продуктами. 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада была в списке.

"В одной из социальных сетей появилось сообщение, в котором заявлялось о якобы длительном отсутствии пищевого обеспечения на одной из боевых позиций подразделения 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Официально сообщаем: подразделения, выполняющие боевые задачи, регулярно обеспечиваются продуктами, боеприпасами и всем необходимым", — говорится в сообщении 128 ОГШБр.

В 128 ОГШБр рассказали, что обеспечены продуктами Фото: Facebook / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Там отметили, что доставка осуществляется с помощью беспилотников и сообщили, что поставки тяжелыми БпЛА на указанной позиции происходили 22, 23, 25 и дважды 27 апреля, о чем также упоминал военнослужащий, который "жаловался на нехватку провизии. Он отмечал, что посылки получали ежедневно или хотя бы раз в три дня".

Відео дня

В сообщении также сказано, что у бригады есть видео, подтверждающие отправку провизии на позиции. И отметили, что на позиции кроме продуктов питания есть надежный бесперебойный интернет, свет и постоянная связь.

"Командование работает над ротацией личного состава. В то же время из-за сложной боевой обстановки и недостатка людей это иногда затруднено. Длительное пребывание на позициях, к сожалению, является реалией войны. Просим не распространять непроверенную информацию", — резюмировали в сообщении.

Напомним, пост от 128 ОГШБр появился вскоре после сообщения Минобороны Украины, которое было опубликовано ранее 28 апреля.

Сообщение Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

В нем говорилось о том, что "случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу".

"Главком генерал Сырский приказал командующим группировок и корпусов до 20 мая проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения. Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия", — резюмировали в Минобороны.

Относительно других бригад, о которых говорится в сообщении Минобороны, комментариев нет.

Напомним, что 23 апреля в соцсетях распространили фото критически истощенных украинских военных из 14-й бригады ВСУ, которые якобы остались без еды и воды на позициях.

В Министерстве обороны Украины заявили, что на инцидент уже обратили внимание соответствующие командующие, а командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль. А в Генштабе ВСУ заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел.

24 апреля украинские бойцы, которые 2,5 недели находились на передовых позициях без питания, получили еду.