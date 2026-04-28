"Реалії війни": в 128 ОГШБр заперечили недостатнє забезпечення військових харчами

В повідомленні Міноборони України 28 квітня було сказано про деякі підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на віддалених позиціях, але нерегулярно забезпечуються продуктами. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада була у списку.

"В одній із соціальних мереж з’явився допис, у якому заявлялося про нібито тривалу відсутність харчового забезпечення на одній із бойових позицій підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Офіційно повідомляємо: підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним", — сказано у повідомленні 128 ОГШБр.

У 128 ОГШБр розповіли, що забезпечені продуктами Фото: Facebook / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Там зазначили, що доставка здійснюється за допомогою безпілотників та повідомили, що постачання важкими БпЛА на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що "бідкався на недостачу провізії. Він зазначав що посилки отримували щоденно або хоча б раз на три дні".

У повідомленні також сказано, що у бригади є відео, які підтверджують відправку провізії на позиції. Та зазначили, що на позиції крім продуктів харчування є надійний безперебійний інтернет, світло та постійний зв’язок.

"Командування працює над ротацією особового складу. Водночас через складну бойову обстановку та нестачу людей це інколи ускладнено. Тривале перебування на позиціях, на жаль, є реалією війни. Просимо не поширювати неперевірену інформацію", — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, пост від 128 ОГШБр з'явився невдовзі після повідомлення Міноборони України, яке було опубліковане раніше 28 квітня.

Повідомлення Міноборони України Фото: Міноборони України

В ній йшлося про те, що "випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання".

"Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", — резюмували у Міноборони.

Стосовно інших бригад, про які йдеться у повідомленні Міноборони, коментарів немає.

Нагадаємо, що 23 квітня у соцмережах поширили фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади ЗСУ, які начебто залишилися без їжі та води на позиціях.

У Міністерстві оборони України заявили, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі, а командир 14-ї бригади взяв це питання на контроль. А в Генштабі ЗСУ заявили, що командування бригади приховувало реальний стан справ.

24 квітня українські бійці, які 2,5 тижні перебували на передових позиціях без харчування, отримали їжу.