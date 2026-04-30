"Просто лицемерие": военный объяснил, зачем Путину перемирие на 9 мая

Накануне стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, и глава Белого дома согласился на это предложение.

Однако украинские военные скептически относятся к подобным намерениям, считая, что это делается не для реального прекращения огня, а для пропагандистского эффекта. Свое мнение в эфире "Киев24" высказал офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко.

По его словам, и на прошлую Пасху, когда громогласно объявлялось о перемирии, и на эту Россия совершенно не придерживалась его: бои продолжалист, враг обстреливал украинские позиции средствами огневого поражения, а также fpv-дронами.

Ильенко не исключает, что перемирие могло касаться "далеких тылов", но на фронте никакого прекращения огня не было. Поэтому, подчеркивает он, информация о том, что Путин говорит о перемирии на 1-2 дня, военными особо не воспринимается.

"Мы понимаем, что по факту это будет обычный день боев на фронте. Никакого перемирия они придерживаться не будут. Это чистая пропаганда перед, я не знаю, Трампом, перед какой-то международной аудиторией, чтобы показать, что они вот такие миролюбивые. Это просто лицемерие, и они этого не придерживаются", — констатирует он.

Офицер отмечает, что, вероятно, у кого-то на Западе есть иллюзия, что, возможно, российская армия действительно в этот день не ведет боевые действия, но это "абсолютно тотально не соответствует действительности".

Отметим, что телефонный разговор Трампа и Путина длился полтора часа. Сам глава Белого дома потом заявлял, что остался доволен беседой, а также утверждал, что это он подкинул главе Кремля идею с перемирием.

