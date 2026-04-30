"Просто лицемірство": військовий пояснив, навіщо Путіну перемир'я на 9 травня

Напередодні стало відомо, що кремлівський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги, і глава Білого дому погодився на цю пропозицію.

Однак українські військові скептично ставляться до подібних намірів, вважаючи, що це робиться не для реального припинення вогню, а для пропагандистського ефекту. Свою думку в ефірі "Київ24" висловив офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

За його словами, і на минулий Великдень, коли гучно оголошувалося про перемир'я, і на цей Росія геть не дотримувалася його: бої тривали, ворог обстрілював українські позиції засобами вогневого ураження, а також fpv-дронами.

Іллєнко не виключає, що перемир'я могло стосуватися "далеких тилів", але на фронті ніякого припинення вогню не було. Тому, підкреслює він, інформація про те, що Путін говорить про перемир'я на 1-2 дні, військовими особливо не сприймається.

"Ми розуміємо, що за фактом це буде звичайний день боїв на фронті. Ніякого перемир'я вони дотримуватися не будуть. Це чиста пропаганда перед, я не знаю, Трампом, перед якоюсь міжнародною аудиторією, щоб показати, що вони ось такі миролюбні. Це просто лицемірство, і вони цього не дотримуються", — констатує він.

Офіцер зазначає, що, ймовірно, у когось на Заході є ілюзія, що, можливо, російська армія справді цього дня не веде бойових дій, але це "абсолютно тотально не відповідає дійсності".

Зазначимо, що телефонна розмова Трампа і Путіна тривала півтори години. Сам глава Білого дому потім заявляв, що залишився задоволений бесідою, а також стверджував, що це він підкинув главі Кремля ідею з перемир'ям.

Нагадаємо, Трамп стверджує, що потопив 159 українських кораблів.

Також повідомлялося, що у Путіна виправдалися за те, чому на параді з нагоди 9 травня на Красній площі не буде військової техніки.