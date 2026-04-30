Конфликт украинского производителя снарядов и АОЗ: какова ситуация с выстрелами на 155 мм

Компания-производитель сообщила, что Агентство оборонных закупок (АОЗ) в 2026 году не заключило ни одного контракта на снаряды для Вооруженных сил Украины. При этом в 2025 году военные фиксировали дефицит выстрелов, а партнеры объявили, что в 2026 году приоритет будет отдаваться именно этому виду оружия. Что ответили в АОЗ на заявление о "затягивании" и что происходит с артиллерийскими снарядами в армии?

На странице Facebook компании "Украинская бронетехника" появилась публикация о том, что АОЗ до конца апреля 2026 года не заключило контрактов о поставках выстрелов, и нет соглашений как с украинскими, так и с иностранными производителями. В ответ появилось заявление АОЗ, в котором говорилось не о проблемах с контрактами, а о разглашении секретных данных. Фокус собрал информацию о диалоге между компанией и подразделением Минобороны Украины, которые оба имеют отношение к обеспечению ВСУ артиллерийскими снарядами.

Сообщение "Украинской бронетехники" опубликовали вечером 29 апреля. Компания сообщила, что выполняет все обязательства перед Минобороны, и поэтому не понимает, почему в Киеве до сих пор "затягивают" заключение контрактов. Компания уточнила, что прошлые сделки Минобороны оказались проблемными. Например, в 2024 году иностранные поставщики передали 46% от заказа ВСУ, а в 2025 году речь шла о 50%. В заметке не указываются названия поставщиков, из-за которых в ВСУ не было дефицитных снарядов. При этом УБ отметила, что наладило производство по лицензии западного партнера, и готова поставлять выстрелы.

Снаряды для ВСУ — "Украинская бронетехника" о контрактах АОЗ, 29 апреля Фото: Скриншот

Снаряды для ВСУ — "Украинская бронетехника" о конкурсе АОЗ, 29 апреля Фото: Скриншот

Снаряды для ВСУ — ответ АОЗ

Через несколько часов после публикации "Украинской бронетехники" появился ответ АОЗ. В заявлении на странице Facebook ведомство подтвердило, что, действительно, по состоянию на конец апреля 2026 года, нет соглашения о поставках снарядов для ВСУ. При этом отмечается, что сообщение УБ свидетельствует об утечке секретной информации, и поэтому проведут служебное расследование. Пресс-служба ведомства пояснила, что работа продолжается и выберут лучших кандидатов с соблюдением "принципов беспристрастности". Не уточняется, почему почти до середины года нет контактов на поставку выстрелов.

Снаряды для ВСУ — ответ АОЗ на заву "Украинской бронетехники", 29 апреля Фото: Скриншот

Какова ситуация с выстрелами ВСУ

В марте 2026 года в сети действительно появилось заявление о том, что приоритетом для Сил обороны на 2026 год будут снаряды калибра 155 мм. При этом годовая потребность — около 2,4 млн шт., то есть от 200 тыс. в месяц (6 тыс. в сутки).

Отметим, Фокус писал о других мировых компаниях, которые говорили о совместном производстве или о поставках, — это Rheinmetall, Nammo, BAE Systems и другие. При этом "Украинская Бронетехника" купила лицензию на производство выстрелов 155 мм (и также 105 мм) у чешской компании Czechoslovak Group (CSG). По состоянию на начало 2026 года речь шла о производстве 100 тыс. снарядов в год (около 8 тыс. в месяц). Сравнение потребности ВСУ и производственных мощностей показывает, целый месяц завод производит столько снарядов, сколько артиллерия выстреливает за один день.

Напоминаем, в апреле медиа писали об украинских САУ "Богдана", которые стреляют снарядами калибра 155 мм: OSINTеры установили, сколько их ежемесячно попадает на фронт.